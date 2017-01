Bonobo: tracklist e audio canzoni del nuovo album Migration

Simon Green, in arte Bonobo, musicista, è un disc jockey e produttore britannico, e Migration è il titolo del suo sesto album in studio, uscito nei negozi il 13 gennaio 2017 nei formati CD, vinile, vinile deluxe edition e digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Sono 12 i rilassanti brani presenti in questo disco, tutti scritti ed eseguiti dall’artista inglese classe 1976.

Si tratta di tracks quasi esclusivamente strumentali, ad eccezione delle canzoni con i featuring di Rhye, Nicole Miglis, Innov Gnawa e Nick Murphy.

L’edizione deluxe in vinile, oltre ai due LP da 180 grammi contenenti i dodici pezzi, include un codice per il download dei brani e cartoline colorate, come potete vedere nell’immagine in basso.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni in scaletta ed un paio di link per ascoltarle.

Tracklist Migration – Bonobo album (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Vinile Deluxe – Download)

1. “Migration” 5:27

2. “Break Apart” (feat. Rhye) 4:34

3. “Outlier” 7:55

4. “Grains” 4:28

5. “Second Sun” 3:43

6. “Surface” (feat. Nicole Miglis) 4:11

7. “Bambro Koyo Ganda” (feat. Innov Gnawa) 5:02

8. “Kerala” 3:57

9. “Ontario” 3:52

10. “No Reason” (feat. Nick Murphy) 7:28

11. “7th Sevens” 5:07

12. “Figures” 6:08

Vinile:

Streaming audio: è possibile ascoltare le dodici canzoni dell’album nelle principali piattaforme streaming. Per accedere all’audio cliccate su uno dei due seguenti link: su Deezer – su Spotify.













