Bob Dylan tour 2018: le date dei concerti e dove acquistare i biglietti

Il 22 marzo, Bob Dylan inizierà una lunga serie di concerti in tutta Europa e la buona notizia è che il mitico cantautore e compositore statunitense, ad aprile si esibirà anche nella penisola!

Il Bob Dylan tour 2018 in Italia, sbarcherà esattamente a Roma, Firenze, Mantova, Milano, Genova, Jesolo e Verona, in sette imperdibili date che i fan di quest’icona della musica non potranno di certo perdersi!

C’è grandissima attesa per il ritorno di Dylan in Italia, basti pensare che le tappe a Genova, Jesolo e Verona, sono state aggiunte solo successivamente, vista l’ampia richiesta per i tagliandi d’ingresso, che infatti su TicketOne stanno andando a ruba. Resta ancora qualche ticket esclusivamente per queste ultime tre tappe. Poi ci si può affidare solamente a mercati secondari e meno convenienti dal punto di vista economico.

Bob Dylan tour 2018 – Calendario Concerti in Italia

3, 4 e 5 aprile a ROMA – Parco della Musica – Inizio alle ore 21.00

– Parco della Musica – Inizio alle ore 21.00 Sabato 7 aprile a FIRENZE – Nelson Mandela Forum – Inizio alle ore 21.00

– Nelson Mandela Forum – Inizio alle ore 21.00 Domenica 8 aprile a MANTOVA – Palabam – Inizio alle ore 21.00

– Palabam – Inizio alle ore 21.00 Lunedì 9 aprile a MILANO – Teatro degli Arcimboldi – Inizio alle ore 21.00

– Teatro degli Arcimboldi – Inizio alle ore 21.00 Mercoledì 25 aprile a GENOVA – RDS Stadium – Inizio alle ore 21.00

– RDS Stadium – Inizio alle ore 21.00 Giovedì 26 aprile a JESOLO – Pala Arrex di Jesolo (ex Palazzo del Turismo) – Inizio alle ore 21.30

– Pala Arrex di Jesolo (ex Palazzo del Turismo) – Inizio alle ore 21.30 Venerdì 27 aprile a VERONA – Arena – – Inizio alle ore 21.00

Biglietti

Su TicketOne, prima società in Italia di biglietteria, sono disponibili i tagliandi d’ingresso delle sole ultime tre date. I prezzi? Da 49,45 a 92 euro. I ritardatari, ovvero coloro i quali hanno deciso di acquistarli quando non più disponibili, possono affidarsi al mercato secondario, quello dove i tickets sono in vendita a prezzo maggiorato. A tal proposito, vi consiglio l’affidabile Viagogo, dove tra l’altro, sono reperibili anche i biglietti delle date all’estero.









