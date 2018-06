Bob Sinclar festeggia i 20 anni di carriera con il nuovo singolo “I Believe”: video, testo e traduzione

Il dj e produttore francese Bob Sinclar festeggia vent’anni di gloriosa carriera con una nuova canzone che si intitola I Believe, rilasciata l’8 giugno 2018 via Time Records.

I Believe verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal prossimo 15 giugno e successivamente verranno rilasciati tre remix completamente differenti. Quella che potete ascoltare su Spotify, è la versione per le radio, l’unica al momento disponibile.

I retroscena su com’è nato il brano, sono stati svelati in un’intervista a Radio Deejay: Bob aveva la base pronta, ma non il cantante e il testo, così dopo le selezioni in un record camp a Los Angeles, ha scelto il nostro Tonino Speciale come voce e mi sembra di aver capito, anche come autore di questo pezzo.

Con all’attivo oltre 100 dischi di Platino e d’Oro, Sinclar festeggia i 20 anni di carriera con questo pezzo, il cui video ufficiale è disponibile in anteprima su Corriere. Ma chi è la giovanissima ballerina protagonista assoluta del filmato? Il suo nome è Tia Wenkman, ha appena 14 anni e divenne nota dopo l’apparizione nella serie televisiva statunitense “So You Think You Can Dance: The Next Generation”, ma la statunitense Tia è anche stata protagonista della popolare serie di YouTube “Born on Pointe”, nella quale ha interpretato il ruolo di Leah.

Dopo avervi tolto queste curiosità, non vi resta che vedere il filmato cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere i testi.

I Believe testo e traduzione – Bob Sinclar (Download)

[Verse 1]

This world has brought you down to your knees

You’re not alone

Everybody needs to believe in something

To believe in one thing

I believe in you

Living your life like it’s on the break

It’s in a way on the broken ship

But I believe in something

I believe in one thing

I believe in you

[Strofa 1]

Questo mondo ti ha messo in ginocchio

Non sei solo

Tutti hanno bisogno di credere in qualcosa

Credere in una cosa

Io credo in te





Vivi la tua vita come se fosse in pausa

In un certo senso sulla nave che affonda

Ma io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Credo in te

[Chorus]

I believe in something

I believe in one thing

I believe in you

I believe in something

I believe in one thing

I believe in you, I believe in you

I believe in you, I believe in you

I believe in you

[Ritornello]

Io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Credo in te

Io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Io credo in te, credo in te

Credo in te, credo in te

Credo in te





[Verse 2]

You’ve been so alone for a longest time

Losing your faith, yeah, it left you blind

But I believe in something

I believe in one thing

I believe in you

Stop hesitating, the road is bright

Dream it, don’t wait it

Tonight you have a right to belive in something

To believe in one thing

I believe in you

[Strofa 2]

Sei stato così solo per tantissimo tempo

Perdere la fede, sì, ti ha accecato

Ma io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Credo in te

Smetti di esitare, la strada è luminosa

Sogna, non aspettare

Stasera hai il diritto di credere in qualcosa

Credere in una cosa

Credo in te

[Chorus]

I believe in something

I believe in one thing

I believe in you

I believe in something

I believe in one thing

I believe in you, I believe in you

I believe in you, I believe in you

I believe in you, I believe in you

[Ritornello]

Io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Credo in te

Io credo in qualcosa

Credo in una cosa

Credo in te, credo in te

Credo in te, credo in te

Credo in te, credo in te