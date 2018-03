Bob Dylan – Masters of War (The Avener Rework): audio, testo e traduzione del nuovo singolo contro le guerre

Masters of War (Audio), è stato un significativo brano di Bob Dylan estratto dall’album “The Freewheelin’ Bob Dylan”, pubblicato il 27 maggio 1963.

Scritto dall’interprete alla fine del 1962, si tratta di un brano caratterizzato da un testo diretto all’industria bellica, che il cantautore definisce “maestri della guerra”. Masters of War rappresenta una delle più dure e ferme condanne al militarismo e all’industria bellica. La leggenda della musica protestava contro l’accumulo di armi nucleari della Guerra Fredda dei primi anni ’60.

Dylan compose la canzone come un blues canonico in dodici battute, citando esplicitamente il sentimento di perdita e smarrimento che lo affliggeva a causa del soggiorno a Perugia della fidanzata Suze Rotolo.

Questa parte e non solo, è stata sclusa dal rework di Tristan Casara, in arte The Avener, trentenne deejay e producer di Nizza, divenuto celebre nella penisola grazie a “Fade Out Lines” (2014), sua più grande hit che solo in Italia venne certificata 2 volte Platino.

In questo pezzo uscito lo scorso 2 marzo, The Avener ha aggiunto il suo inconfondibile stile, inclusa la sottile produzione elettronica, senza togliere l’essenza dell’originale di Dylan. La sua versione è molto più corta: l’artista transalpino ha infatti scelto di sfoltire il testo, utilizzando solamente la prima, la seconda e l’ottava e ultima strofa.

Onorato ed eccitato per aver prodotto la sua pesonalissima versione di questa traccia, adesso il suo lavoro avrà una certa visibilità, perché verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 9 marzo 2018.

Cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify mentre a seguire potete leggere i testi

Testo Masters of War – The Avener

Come, you masters of war

You that build the big guns

You that build the death planes

You that build all the bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks

You that never done nothing

But build to destroy

You play with my world

Like it’s your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly

And I hope that you die

And your death will come soon

I will follow your casket

By the pale afternoon

And I’ll watch while you’re lowered

Down to your deathbed

And I’ll stand over your grave

‘Til I’m sure that you’re dead