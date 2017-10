Blade Runner 2049 – è uscita la colonna sonora by Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch: audio e tracklist

Dal 5 ottobre 2017, viene distribuito nelle sale cinematografiche italiane Blade Runner 2049, sequel di Blade Runner del 1982. La pellicola, i cui protagonisti principali sono Ryan Gosling e Harrison Ford, è stata diretta da Denis Villeneuve, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Hampton Fancher e Michael Green ed è basata sui personaggi del romanzo “Il cacciatore di androidi” di Philip K. Dick.

Proprio il 5 ottobre è stata rilasciata la versione digitale della soundtrack, le cui musiche originali sono opera di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch. In scaletta anche un brano inedito di Lauren Daigle, due brani Frank Sinatra ed uno di Elvis Presley.





Il 27 ottobre 2017, verrà rilasciata negli Stati Uniti la versione fisica, che dovrebbe essere disponibile in due edizioni con differenti copertine. Non è chiaro se in tale data, il doppio CD contenente la colonna sonora sarà disponibile anche dalle nostre parti.

In attesa di saperne di più, è possibile ascoltarla gratuitamente nelle principali piattaforme streaming.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle 24 tracks ed il link per accedere all’audio delle stesse.

Tracklist colonna sonora Blade Runner 2049 (Download: su Amazon – su iTunes – CD Audio)

Tutte le musiche sono di Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch, eccetto dove specificato tra parentesi.

1. “2049” 3:37

2. “Sapper’s Tree” 1:36

3. “Flight to LAPD” 1:47

4. “Summer Wind – (Frank Sinatra)” 2:54

5. “Rain” 2:26

6. “Wallace” 5:23

7. “Memory” 2:32

8. “Mesa” 3:10

9. “Orphanage” 1:13

10. “Furnace” 3:41

11. “Someone Lived This” 3:13

12. “Joi” 3:51

13. “Pilot” 2:17

14. “Suspicious Minds – (Elvis Presley)” 4:22

15. “Can’t Help Falling in Love – (Elvis Presley & The Jordanaires)” 3:02

16. “One For My Baby (And One More For the Road) – (Frank Sinatra)” 4:24

17. “Hijack” 5:32

18. “That’s Why We Believe” 3:36

19. “Her Eyes Were Green” 6:17

20. “Sea Wall” 9:52

21. “All the Best Memories Are Hers” 3:22

22. “Tears In the Rain” 2:10

23. “Blade Runner” 10:05

24. “Almost Human (From the Original Motion Picture Soundtrack “Blade Runner 2049″) – (Lauren Daigle)” 3:22

