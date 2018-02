Black Panther – The Album: le canzoni in scaletta nella colonna sonora del film curata da Kendrick Lamar

Black Panther è il nuovo nonché diciottesimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto e co-scritto da Ryan Coogler e Joe Robert Cole e prodotto dal presidente e producer della Marvel Studios, Kevin Feige. La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane dal 14 febbraio 2018. La data di rilascio è stata spostata per ben due volte. In Black Panther, Pantera Nera deve affrontare un vecchio nemico che ha messo in discussione la sua leadership e minaccia la stabilità del Wakanda….

Ma passiamo alla colonna sonora di Black Panther (The Album), interamente curata dal rapper statunitense Kendrick Lamar, con musiche orchestrali composte da Ludwig Göransson, che vedrà la luce il 9 febbraio 2018.









In “Black Panther: The Album” sono presenti un totale di 14 nuove canzoni, tra le quali spiccano tre pezzi che ne hanno anticipato il rilascio: sto parlando di “All The Stars” (Kendrick Lamar & SZA), “King’s Dead” (Jay Rock, Future, James Blake & Kendrick Lamar) e della track conclusiva “Pray For Me” (The Weeknd & Kendrick Lamar), rispettivamente rilasciate il 4 gennaio, l’11 gennaio e il 2 febbraio 2018.

Nell’interessante soundtrack Hip Hop, il rap di Kendrick lo troviamo in atri due pezzi: nella title track “Black Panther” e in “Big Shot” (Kendrick Lamar & Travis Scott). Gli altri artisti sono: ScHoolboy Q, 2 Chainz & Saudi, Khalid & Swae Lee, Vince Staples & Yugen Blakrok, Jorja Smith, SOB x RBE, Ab-Soul, Anderson Paak & James Blake, Zacari & Babes Wodumo (in 2 tracks), Mozzy, Sjava & Reason.

In attesa di poterla ascoltare, appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni in scaletta.

Link sponsorizzati









Tracklist Black Panther – The Album (Audio CD – Download)

“Black Panther” – Kendrick Lamar “All the Stars” – Kendrick Lamar & SZA “X” – ScHoolboy Q, 2 Chainz & Saudi “The Ways” – Khalid & Swae Lee “Opps” – Vince Staples & Yugen Blakrok “I Am” – Jorja Smith “Paramedic!” – SOB x RBE “Bloody Waters” – Ab-Soul, Anderson Paak & James Blake “King’s Dead” – Jay Rock, Kendrick Lamar, Future & James Blake “Redemption Interlude” – Zacari & Babes Wodumo “Redemption” – Zacari & Babes Wodumo “Seasons” – Mozzy, Sjava & Reason “Big Shot” – Kendrick Lamar & Travis Scott “Pray for Me” – The Weeknd & Kendrick Lamar









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi