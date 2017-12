La giovanissima Billie Eilish e il singolo Ocean Eyes: video, testo, traduzione e remixes

Dopo aver stupito gli Stati Uniti d’America con la canzone Ocean Eyes, pubblicata per la prima volta nell’aprile 2016, la giovanissima Billie Eilish è on air per la prima volta nella penisola con questo singolo, che dopo il rilascio è stato incluso nell’EP d’esordio “Dont smile at me” (audio del disco) pubblicato l’anno successivo.

Il brano è stato inoltre rientrato nella soundtrack del film “Everything, Everything” (titolo italiano “Noi siamo tutto”), pellicola uscita lo scorso 21 settembre. Ascolta la colonna sonora pubblicata il 16 maggio 2017.





Dal 13 gennaio 2017, Ocean Eyes è anche disponibile in un pacchetto contenente 4 remixes, nello specifico Astronomyy Remix, Blackbear Remix, Goldhouse Remix e Cautious Clay Remix. Ascolta i remixes.

Dal 5 gennaio 2018, la canzone verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali e quindi saranno in tanti a poterla apprezzare.

Il brano d’esordio di questa talentuosa cantante, è stato scritto e prodotto dal fratello Finneas O’Connell. Ma facciamo un passo indietro…

Quando Billie Eilish aveva appena 14 anni incise e caricò questo pezzo su Soundcloud, ottenendo oltre un milione di riproduzioni. La traccia divenne quindi virale, al punto che è stata più volte remixata.

Dopo arriva la firma con la label Interscope Records e il rilascio del primo Extended Play uscito nell’agosto di quest’anno, un anno ricco di soddisfazioni per la bionda interprete, che ha segnato la sua ascesa a livello internazionale, alimentata da una tournée da tutto esaurito negli States, in Europa Australia e Nuova Zelanda e la nomination da parte di Apple nella categoria “UP NEXT Artist” (nuova serie di mini-documentari dedicata ad artisti più o meno famosi) e da VEVO come “Artist To Watch on dscvr 2018”.

E a proposito di concerti, Billie si esibirà per la prima volta in Italia il prossimo 18 febbraio, al Dude Club di Milano. I tagliandi d’ingresso sono disponibili su TicketOne.

Tornando al singolo, non resta che vedere il video ufficiale diretto da Megan Thompson. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante. E’ possibile anche vedere un secondo videoclip, il Dance Performance Video.

A seguire la traduzione in italiano e le parole che compongono questo pezzo.

Link sponsorizzati









Ocean Eyes – Billie Eilish – Traduzione (Download – Remixes)

[Strofa 1]

Ti sto osservando da un po’

Non riesco a smettere di fissare quegli occhi color oceano

Città in fiamme e cieli al napalm

Quindici grillamenti dentro quegli occhi color oceano

I tuoi occhi color oceano

[Ritornello]

Non è giusto

Sai proprio come farmi piangere

Quando mi dai quegli occhi color oceano

Ho paura

Non sono proprio mai caduta da quest’altezza

Caduta nei tuoi occhi color oceano

Quegli occhi color oceano

[Strofa 2]

Sto camminando in un mondo diventato cieco

Non riesco a non pensare alla tua mente brillante

Ci è voluto del tempo per fare amicizia con questa prudente creatura

L’ha lasciata sola con una mente brillante

E quegli occhi color oceano

[Ritornello]

Non è giusto

Sai proprio come farmi piangere

Quando mi dai quegli occhi color oceano

Ho paura

Non sono proprio mai caduta da quest’altezza

Caduta nei tuoi occhi color oceano

Quegli occhi color oceano

[Conclusione]

Non è giusto

Sai proprio come farmi piangere

Quando mi dai quegli occhi color oceano

Ho paura

Non sono proprio mai caduta da quest’altezza

Caduta nei tuoi occhi color oceano

Quegli occhi color oceano

Powered by NuoveCanzoni.com

Ocean Eyes testo

[Verse 1]

I’ve been watching you for some time

Can’t stop staring at those ocean eyes

Burning cities and napalm skies

Fifteen flares inside those ocean eyes

Your ocean eyes

[Chorus]

No fair

You really know how to make me cry

When you give me those ocean eyes

I’m scared

I’ve never fallen from quite this high

Falling into your ocean eyes

Those ocean eyes

[Verse 2]

I’ve been walking through a world gone blind

Can’t stop thinking of your diamond mind

Careful creature made friends with time

He left her lonely with a diamond mind

And those ocean eyes

[Chorus]

No fair

You really know how to make me cry

When you give me those ocean eyes

I’m scared

I’ve never fallen from quite this high

Falling into your ocean eyes

Those ocean eyes

[Outro]

No fair

You really know how to make me cry

When you give me those ocean eyes

I’m scared

I’ve never fallen from quite this high

Falling into your ocean eyes

Those ocean eyes

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi