Billie Eilish – Copycat: audio, testo e traduzione del nuovo singolo disponibile anche nel remix dei Sofi Tukker

Copycat è il nuovo singolo di Billie Eilish estratto dall’EP d’esordio Don’t Smile at Me, uscito lo scorso agosto via Interscope Records. Ad oggi il disco vanta oltre 160 milioni di streams su Spotify.

Scritta dall’interprete con la collaborazione del fratello Finneas O’Connell, che l’ha anche prodotta, dallo scorso 8 dicembre la canzone è anche disponibile nel remix del duo Sofi Tukker.









La diciassettenne cantautrice americana Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, una delle rivelazioni degli ultimi tempi, soprattutto grazie alla voce che a parer mio somiglia molto a quella di Lana Del Rey, torna on air con questo pezzo, trasmesso dalle nostre radio dal 23 febbraio 2018.

Copycat, la prima traccia dell’Extended Play, è una ballata oscura, che dal punto di vista lirico parla della gente falsa, delle persone che non sono se stesse, ma una sorta di cloni che copiano i modi di fare degli altri, al fine di rendersi più “accettabili”. Nella fattispecie, la cantante ha affermato che sono in molti a copiare quello che fa, a copiare il suo stile ed ovviamente la cosa non le fa affatto piacere.

In attesa del filmato, è possibile ascoltare la traccia cliccando sull’immagine sottostante. Audio del Sofi Tukker Remix.

A seguire la traduzione in italiano del testo.

Billie Eilish – Copycat traduzione (Download – Sofi Tukker Remix)

[Strofa 1]

Non essere prudente, non essere gentile

Hai preso un impegno, sono il tuo crimine

Premi il mio pulsante quando vuoi

Hai il dito sul grilletto, ma il dito sul grilletto è mio

[Strofa 2]

Dollaro d’argento, fiamma d’oro

Acqua sporca, pioggia velenosa

Omicidio perfetto, prendi la mira

Io non sono di nessuno, ma tutti sanno come mi chiamo

[Pre-Ritornello]

Tra l’altro, non sei stato invitato

Perché tutto quello che dici sono le stesse cose che ho fatto

[Ritornello]

Il copione sta cercando di rubare le mie maniere

Guardati le spalle quando non puoi guardare le mie

Il copione sta cercando di rubare il mio fascino

Perché così triste, coniglietto, non puoi avere il mio?

[Strofa 3]

Chiamami callosa, chiamami fredda

Tu sei in corsivo, io sono in grassetto

Chiamami arrogante, bada a come parli

Faresti meglio ad amarmi, perché sei solo un clone

[Pre-Ritornello]

Tra l’altro, non sei stato invitato

Perché tutto quello che dici sono le stesse cose che ho fatto

[Ritornello]

Il copione sta cercando di rubare le mie maniere

Guardati le spalle quando non puoi guardare le mie

Il copione sta cercando di rubare il mio fascino

Perché così triste, coniglietto, non puoi avere il mio?

[Ponte]

Mi dispiacerebbe vederti andare

Odio essere stata io ad avertelo detto

Hai superato il limite

Il tuo tempo è finito

Mi dispiace tanto, ora lo sai

Mi spiace di esser stata quella che te l’ha detto

Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace

Sike

[Pre-Ritornello]

Tra l’altro, non sei stato invitato

Perché tutto quello che dici sono le stesse cose che ho fatto

[Ritornello]

Il copione sta cercando di rubare le mie maniere

Guardati le spalle quando non puoi guardare le mie

Il copione sta cercando di rubare il mio fascino

Perché così triste, coniglietto, non puoi avere il mio?

Testo

[Verse 1]

Don’t be cautious, don’t be kind

You committed, I’m your crime

Push my button anytime

You got your finger on the trigger, but your trigger finger’s mine

[Verse 2]

Silver dollar, golden flame

Dirty water, poison rain

Perfect murder, take your aim

I don’t belong to anyone but everybody knows my name

[Pre-Chorus]

By the way, you’ve been uninvited

‘Cause all you say are all the same things I did

[Chorus]

Copycat tryna cop my manner

Watch your back when you can’t watch mine

Copycat tryna cop my glamour

Why so sad, bunny, you can’t have mine?

[Verse 3]

Call me calloused, call me cold

You’re italic, I’m in bold

Call me cocky, watch your tone

You better love me, ‘cause you’re just a clone

[Pre-Chorus]

By the way, you’ve been uninvited

‘Cause all you say are all the same things I did

[Chorus]

Copycat tryna cop my manner

Watch your back when you can’t watch mine

Copycat tryna cop my glamour

Why so sad, bunny, you can’t have mine?

[Bridge]

I would hate to see you go

Hate to be the one that told you so

You just crossed the line

You’ve run out of time

I’m so sorry, now you know

Sorry I’m the one that told you so

Sorry, sorry, I’m sorry, sorry

Sike

[Pre-Chorus]

By the way, you’ve been uninvited

‘Cause all you say are all the same things I did

[Chorus]

Copycat tryna cop my manner

Watch your back when you can’t watch mine

Copycat tryna cop my glamour

Why so sad, bunny, you can’t have mine?













