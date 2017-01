Biffy Clyro – Wolves Of Winter: video, testo e traduzione

Wolves Of Winter è il primo singolo estratto da Ellipsis, settimo album in studio dei Biffy Clyro, pubblicato lo scorso 8 luglio.

Questa canzone è stata firmata da Simon Neil, frontman, cantante e chitarrista della band alternative rock scozzese, mentre la produzione è opera dell’americano Rich Costey.





Neil ha spiegato che l’ispirazione per incidere la canzone, è nata guardando un documentario di David Attenborough, che parlava delle abitudini territoriali dei lupi nella natura selvaggia, confrontandoli con i suoi sentimenti nei confronti di coloro i quali mettevano in dubbio la sua capacità di avere successo.

Il video ufficiale animato è stato reso disponibile il 20 aprile 2016. Il concept del video è l’evoluzione dell’uomo. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Wolves Of Winter – Biffy Clyro – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Registriamo questo?!

Non fai eccezione

Non ci sono repliche

Giustifica le tue ragioni

Ora è il mio turno

Noi siamo i lupi!

[Verso 1]

Come ci si sente quando non c’è nessuno a sostenerti?

Come ci si sente quando stai lì da solo?

Non fai eccezione

Non ci sono repliche

Giustifica le tue ragioni

Ora è il mio turno

[Pre-Ritornello]

I tuoi attacchi di paranoia

Guidano ogni tuo capriccio

Bene l’hai vista?

Questa indelebile creatura

E’ su questo punto che abbiamo la possibilità di essere felici insieme

[Ritornello]

Abbiamo ottenuto molto di più

Di quanto tu forse pensavi avremmo potuto

Adoro il tuo essere ribollente

Puoi ottenere qualsiasi cosa

Ricorda solo, nessun “io” in squadra

Ci sono due brillanti

Noi siamo i lupi d’inverno

Viviamo in un regno di sangue

[Verso 2]

Quando risorgerai, puoi cercare un uomo di cui sbarazzarti?

Quando cercherai di bollire il mio ultimo osso?

Questa è vera ossessione

Prendi me e ciò che valgo

Delicatamente come se fossi ustionato

Più di una semplice scottatura

[Pre-Ritornello]

Puzzi di Hallelujah

Ma ti lavi nel peccato

Bene l’hai vista?

Questa celestiale creatura

E’ su questo punto che abbiamo la possibilità di sopravvivere all’inverno

[Ritornello]

Abbiamo ottenuto molto di più

Di quanto tu forse pensavi avremmo potuto

Adoro il tuo essere ribollente

Puoi ottenere qualsiasi cosa

Ricorda solo, nessun “io” in squadra

Ci sono due brillanti

Noi siamo i lupi d’inverno

Viviamo in un regno di sangue

[Assolo di chitarra]

[Outro]

Noi siamo i lupi d’inverno

Viviamo in un regno di sangue

Biffy Clyro – Wolves Of Winter testo

[Intro]

Record this?!

You are no exception

There are no reruns

Justify your reasons

Now it is my turn

We are the wolves!

[Verse 1]

How’s it gonna feel when there’s no one to support ya?

How’s it gonna feel when you’re standing there alone?

You are no exception

There are no reruns

Justify your reasons

Now it is my turn

[Pre-Chorus]

Your fits of paranoia

Drive your every whim

Well have you seen her?

This indelible creature

This is the point we have the choice to be happy together

[Chorus]

We have achieved so much more

Than you possibly thought we could

Love that you’re seething

You can achieve anything

Just remember, no “I” in team

There’s two in brilliant

We are the wolves of winter

We live in a kingdom of blood

[Verse 2]

When you gonna rise, seek a man you can dispose of?

When you gonna try to boil my last bone?

This is true obsession

Take me and my worth

Subtle as a steam burn

More than just a scald

[Pre-Chorus]

You stink of hallelujah

But you wash yourself in sin

Well have you seen her?

This heavenly creature

This is the point we have the choice to survive the winter

[Chorus]

We have achieved so much more

Than you possibly thought we could

Love that you’re seething

You can achieve anything

Just remember, no “I” in team

There’s two in brilliant

We are the wolves of winter

We live in a kingdom of blood

[Guitar Solo]

[Outro]

We are the wolves of winter

We live in a kingdom of blood

















