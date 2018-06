Bianca Atzei – Risparmio un sogno: audio e testo del nuovo singolo

Bianca Atzei vi presenta il nuovo singolo Risparmio un Sogno, disponibile negli store digitali e in streaming dal 15 giugno 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso in radio.

Dopo Fire On Ice (colonna sonora dei Campionati mondiali di pattinaggio sul ghiaccio di figura), bel pezzo rilasciato mentre la cantante si trovava nell’Isola Dei Famosi, trasmissione che l’ha vista arrivare fino alla finale, è il momento di questa bella canzone firmata da Ultimo.

E’ a parer mio niente male questo pezzo, decisamente radio friendly e ben fatto, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina sottostante, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Risparmio un sogno testo (Download)

Ho perso un’altra vita ancora

E tutto resta qui com’era

E’ l’anima che chiusa vola

Io ho chiesto aiuto a chi non c’era .





Ho perso e non c’è un posto adesso

Rimpiango quello che ho rimpianto, io

Cammino e prendo a calci un sasso

Mi chiedo cosa muove il mondo, se

Ti guardo e non è facile

Non c’è qualcosa che assomigli a te

Tu che hai riempito le mie pagine

ahah.

Distante è il mondo

C’è ancora spazio dentro di me

Risparmio un sogno

Lo tengo dentro solo per me

La vita ha una risposta sola

E’ il cuore che domanda ancora

Distante il giorno

La porta suona il tuo ritorno.

Per quanto non ci fossi ancora

Qualcosa di te in me già c’era

E’ strano se qualcuno spara

E senza mira a te ci arriva, se

Ti guardo e non è facile

Non c’è qualcosa che assomiglia a te

Tu che hai riempito le mie pagine.

Distante è il mondo

c’è ancora spazio dentro me

Risparmio un sogno

Lo tengo dentro solo per me

La vita ha una risposta sola

E’ il cuore che domanda ancora

Distante è il giorno

La porta suona al tuo ritorno

E voglio avere tutto ma senza dover averlo

Voglio chiedere aiuto ma senza voler nessuno

Io voglio riavere quello che avevo senza capirne

La vita ti pone strade, io voglio prenderle tutte

Voglio che tu mi ascolti, pretendo che tu lo faccia

Se hai un cuore tra le tue mani accarezzalo fino all’alba

Voglio che tu sia sempre qualcosa che dia speranza

Io voglio tutto questo e spero che sia abbastanza .

E’ distante il mondo

C’è ancora spazio dentro me

Risparmio un sogno

Lo tengo dentro solo per me

La vita ha una risposta sola

E’ il cuore che domanda ancora

Distante è il giorno

La porta suona al tuo ritorno.