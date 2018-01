Bianca Atzei: audio, testo e traduzione del nuovo singolo Fire On Ice

Bianca Atzei canta in inglese nel nuovo singolo Fire On Ice, rilasciato in streaming e in digitale il 26 gennaio 2018. E’ la prima volta che la cantante interpreta in questa lingua una nuova canzone.

Da poche ore naufraga all’Isola dei Famosi, nel frattempo Bianca rilascia questa bel pezzo pop-dance, composto da Fortunato Zampaglione.









In rotazione radiofonica da oggi, il brano fa anche da colonna sonora ai prossimi Campionati mondiali di pattinaggio di figura (ISU World Figure Skating Championships), che si svolgeranno al Mediolanum Forum di Milano dal 21 marzo al 25 marzo 2018.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano e il testo che compone la canzone, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Traduzione Fire On Ice – Bianca Atzei (Download)

Inseguo un sogno

Sto cadendo nell’oscurità

Sono ridotta male

Dormo la notte con una certa agitazione

Conterò le stelle

Perché non posso controllare quella sensazione

Ecco che

C’è qualcosa da migliorare

E nulla da perdere

E me ne rendo conto quando il mio corpo si muove

Passa attraverso il cielo e ti fa sentire viva

Perché non puoi fermare il fuoco che c’è dentro.

Sono pronta a partire

Ti renderò mio

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio

In tutto il mondo

E’ quello che vivi stasera

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio.

Hai sentito la collina

Sentito il grafico

Elettricità bruciata

Non mollerai mai

Non sei fatto così

E non puoi smettere di provare

Eccoti qui

C’è qualcosa da migliorare

E nulla da perdere

E me ne rendo conto quando il tuo corpo si muove

Passa attraverso il cielo e ti fa sentire vivo

Perché non puoi fermare il fuoco che c’è dentro.

Sono pronta ad andare

Ti renderò mio

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio

In tutto il mondo

E’ quello che vivi stasera

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio.

Ti farò mio

Ti renderò mio

Ti farò mio

Ti renderò mio

Fuoco sul ghiaccio

Sono pronta ad andare

Ti farò mio

Ora guardami

Sono come il fuoco sul ghiaccio

In tutto il mondo

È quello che vivi stasera

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio

Guardami adesso

Sono come il fuoco sul ghiaccio

Sono come il fuoco sul ghiaccio.

Bianca Atzei – Fire On Ice testo

I’ve been chasing a dream

I’m falling down in the dark

I’ve been broken in pieces

Restless sleeping at night

I will count with the stars

‘cos I can’t help the feeling

There I

There’s something to improve

And nothing to lose

And I know it when my body moves

It’s been through the sky and you feel alive

‘cos you can’t stop the fire inside.

I’m ready to go

I’m gonna make you mine

Look at me now

I’m like fire on ice

All at the world

it’s what you live tonight

Look at me now

I’m like fire on ice.

You’ve been feeling the hill

Been feeling the chart

Electricity burned

You will never give up

That’s not who you are

And you can’t stop feeling

There you

There’s something to improve

And nothing to lose

And I know it when your body moves

It’s been through the sky and you feel alive

‘cos you can’t stop the fire inside

I’m ready to go

I’m gonna make you mine

Look at me now

I’m like fire on ice

All at the world

It’s what you live tonight

Look at me now

I’m like fire on ice

I’m gonna make you mine

I’m gonna make you mine

I’m gonna make you mine

I’m gonna make you mine

Fire on ice

I’m ready to go

I’m gonna make you mine

Look at me now

I’m like fire on ice

All at the world

It’s what you live tonight

Look at me now

I’m like fire on ice

Look at me now

I’m like fire on ice

I’m like fire on ice.













