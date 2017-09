Biagio Antonacci è tornato con il nuovo singolo In mezzo al mondo: audio e testo (in arrivo il video)

Il cantautore e chitarrista milanese Biagio Antonacci è finalmente tornato con il nuovo brano In mezzo al mondo, uscito il 29 settembre come primo singolo estratto dal nuovo album Dediche e Manie, che vedrà la luce il prossimo 10 novembre su etichetta IRIS con distribuzione di Sony Music, a oltre tre anni e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica L’amore Comporta, certificata per ben due volte Platino.

Nell’atteso progetto, in pre-order nel formato digitale, saranno incluse tredici nuove canzoni e due ospiti: Laioung e Mario Incudine.





Il primo tassello della quattordicesima era discografica, viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da oggi e sono sicurissimo che non deluderà i numerosissimi fans di questo straordinario artista.

Siete curiosi di ascoltare il brano? E’ possibile farlo su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Update: il video ufficiale è stato diretto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts! e dovrebbe uscire proprio oggi. Il filmato è ambientato in una videoteca degli anni ’90 e vedrà protagonista il commesso di un negozio, che mentre lavora immagina di essere il protagonista dei film che vengono affittati dalle clienti.

Biagio Antonacci – In mezzo al mondo testo (Download)

Di fronte al tuo sorriso

Ho chiesto solo aiuto

E non so… chi sei

Ti ho vista parcheggiare

Condannata dalla fretta

e non lo so… chi sei.

Sono giorni che penso di essere diverso

Sono giorni che conto a fatica perché sono giù

Porco giuda non vedi che il tempo sta finendo

Grazie a questo straniero sorriso

Ho capito che c’è il Paradiso

Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei.

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo due storie forti

La rabbia e il tempo

E io senza sapere chi sei

So che mi contaminerei

Io senza sapere chi sei

La voglia come sa parlare

La voglia come sa aspettare te.

Tu non sai che cosa ho in testa

Io non so tu come scrivi

Non lo so… chi sei

Ho cambiato stazione perché c’è una canzone

Non sopporto sentire cantare la verità

Ho capito cos’eri davanti al tuo portone

Grazie a questo straniero sorriso

Ho capito che c’è il paradiso

Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei.

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo due storie forti

La rabbia e il tempo

E io senza sapere chi sei

So che mi contaminerei

Io senza sapere chi sei

La voglia come sa parlare

La voglia come sa aspettare te.

In un giorno che mai come adesso riviver vorrei.

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo

Io e te

In mezzo al mondo due storie forti

La rabbia e il tempo

Io senza sapere chi sei

Ciao.

















