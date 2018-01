Biagio Antonacci: ascolta il nuovo singolo “Fortuna Che Ci Sei” + testo

Si intitola Fortuna Che Ci Sei il nuovo singolo di Biagio Antonacci estratto dal quattordicesimo album in studio “Dediche e Manie”, pubblicato lo scorso 10 novembre.

Dopo “In mezzo al mondo”, quinta traccia del progetto, il cantautore milanese ha scelto quella successiva, la sesta, per tornare a promuovere la quattordicesima era discografica di inediti, che al momento è stata certificata Oro.





Il secondo singolo ufficiale, verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 5 gennaio 2018.

Si tratta di una bella canzone in pieno stile Antonacci, una ballata melodica scritta dall’interprete e prodotta con la collaborazione di Placido Salamone e Stefano De Maio.

Non è un caso che in una parte del testo, il cantautore citi “Dediche e Manie”, in quanto queste due parole simboleggiano quel che è Antonacci: le manie sono la parte più istintiva del suo carattere, mentre le dediche rappresentano il suo lato artistico, i suoi brani dedicati a qualcuno, come la track in oggetto.

Il brano è infatti stato pensato come una dedica nei confronti di una persona, che potrebbe essere la fidanzata, la moglie, la madre o più semplicemente un’amica, che meriterebbe molto più di quanto non abbia ricevuto.

E’ a mio parere decisamente azzeccato il fatto, che la scelta del secondo singolo sia ricaduta su questa canzone, che tra poche ore imperverserà in tutte le radio.

Per ascoltarla insieme alle altre tracks del disco cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle perole che la compongono.

Fortuna Che Ci Sei testo – Biagio Antonacci (Download)

Buona come te

Buona come te

Meriti di più

Meriti di più

Fortuna che… (fortuna che…) ci sei

Fortuna che… (fortuna che…) ci sei.

Tu non hai avuto mai

Il coraggio che mi dai

Quando tutto chiude tu

Tu sai solo perderti

Tu non hai avuto mai

L’attenzione che mi dai

Tu non hai avuto mai qualcosa in più

Quante dediche e manie

Quante strane compagnie

Tu non hai avuto mai di più

(di più, di più, di più, di più).

Meriti di più

Meriti di più

Fortuna che… (fortuna che…) ci sei

Fortuna che… (fortuna che…) ci sei.

Tu non hai avuto mai

Il potere che mi dai

Tu non hai avuto mai la verità (la verità)

Tu non hai avuto mai

Una casa libera

Una camera per tutti i tuoi eroi

E tu non hai avuto mai

Troppe regole e non sai

Con le regole ti liberi.

Tu non hai avuto mai

Il coraggio che mi dai

Tu non hai avuto mai di più, di più, di più, di più

Quante dediche e manie

Quante strane compagnie

Tu non hai avuto mai di più

Compagnie tu non hai avuto mai di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più

Fortuna che ci sei

Meriti di più, meriti di più

Fortuna che… ci sei

Fortuna che.

















