Beyoncé & Jay-Z “OTR II tour 2018” anche in Italia (Roma e Milano): info, prezzi dei biglietti e date europee

Quest’estate, il Beyoncé & Jay-Z tour 2018 farà tappa anche in Italia! Il loro On The Run II, prevede infatti due concerti nella penisola che si svolgeranno a luglio.

I due coniugi superstar, si esibiranno allo Stadio S. Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente il 6 e l’8 luglio ed è già corsa al biglietto.

Il rapper e la popstar sono quindi a deliziare i numerosissimi fan italiani, che non vedranno l’ora di assistere dal vivo ai loro beniamini.

Ma la tourneé prevede anche altre date in Europa. Tra giugno e luglio, i coniugi Carter si esibiranno anche in Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda, Germania ed altri, ma l’Italia è l’unico paese dove sono previste due tappe. Infine tra luglio e ottobre, sarà la volta del tour negli Stati Uniti.

A seguire, il calendario dei concerti europei e informazioni sulle prevendite dei biglietti d’ingresso.

Beyoncé & Jay-Z tour 2018 in Italia a Luglio

Venerdì 6 luglio a Milano ( Stadio San Siro ) – Inizio alle ore 19:30;

Domenica 8 luglio a Roma (Stadio Olimpico) – Inizio alle ore 19:30.

Biglietti

Le prevendite dei tagliandi d’ingresso sono già iniziate su LiveNation, con prezzi leggermente più alti rispetto a quelli di TicketOne, consueto rivenditore ufficiale dove si potrà usufruire della prevendita dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo. In caso di tutto esaurito (molto probabile) vi consiglio invece l’affidabile Viagogo. I biglietti sono prevendita esclusiva anche per i membri del fanclub Beyhive e per gli iscritti a TIDAL (dalle ore 10.00 di mercoledì 14 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo), per i possessori di carta Citi (dalle ore 12.00 di mercoledì 14 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo) e per gli iscritti a MyLiveNation (dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo).





Prezzi

Milano







1° Settore Numerato

Prezzo € 140,00 + Prevendita € 21,00

2° Settore Numerato

Prezzo € 125,00 + Prevendita € 18,75

3° Terzo Settore Numerato

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

4° Settore Numerato

Prezzo € 50,00 + Prevendita € 7,50

5° Settore Numerato

Prezzo € 45,00 + Prevendita € 6,75

6° Settore Numerato

Prezzo € 25,00 + Prevendita € 3,75

Prato A Lato Arancio

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

Prato B Lato Rosso

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

Prato C Lato Verde

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

Roma

1° Settore Numerato

Prezzo € 140,00 + Prevendita € 21,00

2° Settore Numerato

Prezzo € 110,00 + Prevendita € 16,50

3° Settore Numerato

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

4° Settore Numerato

Prezzo € 85,00 + Prevendita € 12,75

5° Settore Numerato

Prezzo € 70,00 + Prevendita € 10,50

6° Settore Numerato

Prezzo € 50,00 + Prevendita € 7,50

7° Settore Numerato

Prezzo € 25,00 + Prevendita € 3,75

Prato A

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

Prato B

Prezzo € 95,00 + Prevendita € 14,25

Prato C

Prezzo € 85,00 + Prevendita € 12,75

Le altre date in Europa

6 giugno a Cardiff – Principality Stadium

9 giugno a Glasgow – Hampden Park

13 giugno a Manchester – Etihad Stadium

15 giugno a Londra – London Stadium

19 giugno a Amsterdam – Olanda – Amsterdam Arena

23 giugno a Copenhagen – DK Parken Stadium

25 giugno a Stoccolma – Friends Arena

28 giugno a Berlino – Olympiastadion

30 giugno a Varsavia- Stadion Narodowy

3 luglio a Colonia – RheinEnergieStadion

11 luglio a Barcellona – Olympic Stadium

14 luglio a Pargi – Stade de France

17 luglio a Nizza – Allianz Riviera









