La modella Betta Lemme, ora cantante nel singolo d’esordio Bambola: video, testo e traduzione

Betta Lemme ha 24 anni, è di origini italiane (i suoi genitori italiani sono emigrati oltreoceano qualche anno fa) ma è cresciuta in Canada e risiede tra Parigi e New York, dove ha sfilato come modella sulle passerelle più importanti.

La bellissima Betta suona il pianoforte da quando aveva appena due anni, parla e canta 4 lingue ed è autrice e produttrice delle sue canzoni.





Dopo la collaborazione con con il duo americano Sofy Tukkersulle note di Awoo (è stato proprio il casuale incontro con Tucker Halpern in quel di New York, che le ha fatto provare interesse verso la musica dance), la Lemme pubblica il suo primo singolo solista battezzato Bambola, un geniale pezzo accompagnato da un altrettanto interessante videoclip.

Il brano è caratterizzato da un italianissimo ritornello, che trae chiaramente ispirazione dal celebre brano quasi omonimo di Patty Pravo “La Bambola” e un mix originale di melodie contagiose unite alla potenza del suono Pop americano.

Per molti, la canzone in oggetto diverrà un successo di livello internazionale e ancor prima di entrare ufficialmente in rotazione radiofonica nazionale, è stata già supportatissima e suonatissima da emittenti radiofoniche come Radio 105, Radio Deejay e Radio Kiss Kiss. A proposito di radio, il brano sarà ufficialmente on air da venerdì 1° dicembre 2017.

Bambola è inoltre la prima di 4 tracce che saranno incluse nell’EP d’esordio, la cui uscita è fissata al 2018.

Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Si tratta di una canzone al passo coi tempi, in cui nel bene e nel male sta dilagando il femminismo; Bambola è infatti una sorta inno per le donne che si sentono trattate come se fossero oggetti e poi messe da parte, ma rappresenta anche uno stimolo per le persone che non vogliono sentirsi inutili e che hanno volontà di reagire.

Nel video ufficiale vediamo una Betta Lemme in tutto il suo splendore. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in francese, in italiano e in inglese che compongono questo pezzo.

Per tutte le ragazze che verranno e aspetteranno di cadere. Cadere (Sì)

E tutte le persone che parlano e parlano, sono falsi incantatori. Incantatori (già)

Quando ogni notte fai sogni su di lui mentre dorme. Dorme (Sì)

La vita è fatta per quelli che vivono e respirano senza cuore.

Ho capito che l’amore

Non è facile per

I cuoricini che battono da soli

Prenditi cura del tuo cuore

Non giocare a questo gioco

Vedrai

Bambola (Mi Butterai)

Bambola (e non cambierai)

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

Per tutte queste volte in cui ho ignorato quella voce. Voce. (Si)

Questo sussurro che mi diceva chiaramente: “Tieni a te stessa!” a te (Si)

Stregata, mi sono fidata, finendo nelle tue grinfie. Le tue grinfie (Sì)

Con l'amore non si gioca, ora dovrai divertirti senza di me.

Conosco quell’amore

Ho capito che l’amore

Non è facile per

I cuoricini che battono da soli

Prenditi cura del tuo cuore

Non giocare a questo gioco

Vedrai

Bambola (Mi Butterai)

Bambola (e non cambierai)

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

Per tutte le volte che hai detto che avresti chiamato ma l’hai lasciata lì ad aspettare. Ad aspettare (Sì)

Per tutte le volte che se ne stava distesa lì in anticipo. In anticipo (Sì)

Per tutte le volte in cui hai giurato che per te lei era l’unica. L’unica (Sì)

Parole che venivano pronunciate di notte perché ti sentivi solo.

Bambola (Mi butterai)

Bambola (e non cambierai)

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una



Bambola testo – Betta Lemme

Pour toutes les filles qui viennent et attendent en tombant. Tombant (Ouais)

Et tous les gens qui parlent et parlent, c’est des faux charmeurs. Charmeurs (Ouais)

Quand tous les soirs tu rêves de lui pendant qu’il dort. Dort (Ouais)

La vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans coeur.

Je sais que l’amour

N’est pas facile pour

Les petits coeurs qui battent seuls

Prends soins de ton coeur

Jouez pas ce jeux

Tu verras

Bambola (Mi Butterai)

Bambola (e non cambierai)

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

E Come fossi una Bambola-ah

E Come fossi una

Pour toutes ces fois ou j’ai ignoré cette voix. Voix. (Ouais)

Ce chuchotement qui’me disait clairement “Garde à toi!” À toi (Ouais)

Envoutée, j’ai eu confiance, tombée dans ta danse. Ta danse (Ouais)

L’amour ne se joue pas, maintenant ce sera sans moi.

Je sais que l’amour

N’est pas facile pour

Les petits coeurs qui battent seuls

Prends soins de ton coeur

Jouez pas ce jeux

Tu verras

Bambola (Mi butterai)

Bambola (e non cambierai)

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una

For all the times you said you’d call but left her waiting. Waiting (Yeah)

For all the times she’d lay there anticipating. Patin’ (Yeah)

For all the times you swore that she was your only. Only (Yeah)

Words that came at night because you were lonely.

Bambola (Mi butterai)

Bambola (e non cambierai)

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una

E come fossi una Bambola-ah

E come fossi una

















