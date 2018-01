Bernadette Carroll – Laughing On The Outside nella colonna sonora di The End of the F***ing World: audio, testo e traduzione

Prossimamente vi parlerò della colonna sonora di The End of the F***ing World, serie tv in onda su Netflix che da quando è uscita, sta spopolando. Gli otto episodi della prima e al momento unica stagione, sono stati pubblicati su Netflix il 5 gennaio 2018.

La serie è stata creata da Jonathan Entwistle ed interpretata da Alex Lawther e Jessica Barden, due diciassettenni in fuga…

Come detto, molto presto entrerò nei dettagli della soundtrack (non ufficiale), nel senso che la colonna sonora non è stata rilasciata, almeno per il momento, quindi dovrò cercare le canzoni utilizzate negli episodi… un lavoro che richiede un grande sforzo e del tempo che al momento in cui scrivo non ho.

Dunque passiamo subito al brano in oggetto, che a quanto sembra è stato utilizzato nella prima e nella terza puntata.

La canzone è molto vecchia ed è quindi caratterizzata da sonorità retrò, un sound in vecchio stile. Ad interpretare la traccia negli anni ’60 è stata Bernadette Carroll, ma non è stata la prima a cantarla.

Tre versioni di Laughing On The Outside sono state molto popolari nel 1946: quella di Dinah Shore, quella di Andy Russell e quella di Sammy Kaye e la sua Orchestra (con la voce di Billy Williams).

La versione di Dinah Shore fu pubblicata dalla Columbia Records e raggiunse il terzo posto nella Billboard.

La registrazione di Andy Russell fu pubblicata dalla Capitol Records e raggiunse la quarta posizione nella Billboard.

La versione di Sammy Kaye venne rilasciata dalla RCA Victor Records e raggiunse la settima posizione nella Billboard.

A reinterpretare il brano ci pensarono anche Frances Irwin nel 1949; dieci anni più tardi fu la volta dei The Harptones; nel 1962 venne cantata da Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e dalla cantante del New Jersey, Bernadette Carroll; infine nel 1965 da Anita Bryant.

Non è un caso che per la serie sia stata scelta la versione di Bernadette, perché la cantante ha proposto la canzone con un contagioso “teen pop sound”, rendendola perfetta per il la contorta storia d’amore adolescenziale di The End of the F***ing World.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete all’audio di questa canzone su Spotify, ma anche delle altre tredici incluse nella recente compilation battezzata Cleopatra Girls, uscita nell’aprile 2017.

Di seguito il testo e la traduzione in italiano.

Bernadette Carroll – Laughing On The Outside traduzione (Download)

Sorridente fuori

Piango dentro

Perché ti amo così tanto

Mi vedono notte e giorno

Divertirmi così tanto

Non sanno cosa devo sopportare

Rido fuori

Piango dentro

Perché ti amo ancora

Nessuno sa che è solo apparenza

Fingo di essere felice di non stare insieme a te

Ma quando piango, i miei occhi sono asciutti

Le lacrime sono nel mio cuore

Tesoro mio, non possiamo fare pace?

Da quando ci siamo lasciati

Fingo, è tutto ciò che faccio

Rido fuori

Piango dentro

Perché ti amo ancora

Rido fuori

Piango dentro

Testo Laughing On The Outside – Bernadette Carroll

I’m laughing on the outside

Crying on the inside

‘cause I’m so in love with you

They see me night and daytime

Having such a gay time

They don’t know what I go through

I’m laughing on the outside

Crying on the inside

‘cause I’m still in love with you

No one knows it’s just a pose

Pretending I’m glad we’re apart

But when I cry, my eyes are dry

The tears are in my heart

My darling, can’t we make up?

Ever since our breakup

Make believe is all I do

I’m laughing on the outside

Crying on the inside

‘cause I’m so in love with you

I’m laughing on the outside

Crying on the inside…

















