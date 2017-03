Benny Benassi e Lush & Simon nel nuovo singolo We Light Forever Up feat. Frederick: audio, testo e traduzione

Venerdì 17 marzo 2017 è uscito We Light Forever Up, nuovo orecchiabile e ballabile singolo di Benny Benassi e Lush & Simon.

Basterebbe citare solo i nomi degli artisti coinvolti in questo progetto per rendere l’idea della portata di “We Light Forever Up”, il brano bomba che vi facciamo scoprire oggi.

A collaborare a questa traccia sono stati infatti tre pesi massimi della scena dance mondiale, tutti e tre orgogliosamente italiani: il grande deejay e produttore discografico Benny Benassi, una vera e propria star internazionale che ha sfornato questa produzione con la collaborazione di Lush & Simon, duo di dj e produttori italiani, che sono ormai molto più di una rivelazione, ma una concreta realtà della scena EDM internazionale, non a caso hanno ottenuto il supporto di alcuni tra i migliori dj al mondo come Hardwell, Tiesto, David Guetta, Nicky Romero e Martin Garrix.

Per l’occasione i tre DJ e producers si sono avvalsi dell’apporto vocale di Frederick, che in questo pezzo offre ampia dimostrazione del proprio talento.

“We Light Forever Up” è un brano dalle atmosfere progressive house, ma al tempo stesso dalla forte carica pop. L’insieme confluisce al brano un enorme potenziale radiofonico. A proposito di radio, la canzone sarà on air da venerdì 24 marzo.

Il brano è caratterizzato da una grande energia espressiva, da un’incalzante batteria su più livelli, da fluidi passaggi di synth e da dinamici riff di piano, un mix creativo che ha tutte le carte in regola per infiammare i dance floor di tutto il globo e le classifiche dance italiane ed estere.

E’ possibile ascoltare la canzone su Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

We Light Forever Up – Benny Benassi x Lush & Simon – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Guardaci lottare, lottare per nulla

Dovremmo impegnarci, batterci per qualcosa

Non saremo al mondo per tanto tempo quindi rendiamolo un buon momento

Lasciamolo andare

Se passiamo oltre i limiti che ci trattengono da entrambi i lati

[Ritornello]

Lo so, possiamo abbattere le mura che abbiamo costruito

Eliminare la paura che riempie i nostri cuori

E salire finché non raggiungeremo le colline più alte

Possiamo avere tutto

Possiamo ottenere tutto

Se spegniamo l’oscurità e ci eleviamo al di sopra

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

[Verso 2]

Non siamo chi volevamo essere [o “non è questo che volevamo essere”] (non siamo)

Tenendo queste facce diventa difficoltoso (Tenendo queste facce)

Ma le luci adesso si stanno spegnendo quindi togliti la maschera

Lasciala perdere

Adesso stiamo tornando a vivere, proprio come la prima volta

lo so

[Ritornello]

So che possiamo abbattere le mura che abbiamo costruito

Eliminare la paura che riempie i nostri cuori

E salire finché non raggiungeremo le colline più alte

Possiamo avere tutto

Possiamo ottenere tutto

Se spegniamo l’oscurità e ci eleviamo al di sopra

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

Illuminandola per sempre

Benny Benassi – We Light Forever Up testo

[Verse 1]

Look at us fighting, fighting for nothing

We should be striving, striving for something

We’re not here for a long time lets make it a good time

Let it go

If we cross over the lines that keep us on both sides

[Chorus]

I know, we can break our walls we’ve built

Erase the fear that fills our hearts

And climb until we reach the highest hills

We can have it all

We can have it all

If we shut the darkness down, and rise above

We light forever up

We light forever up

We light forever up

We light forever up

[Verse 2]

This isn’t who we wanted to be (this isn’t)

Wearing these faces gets complicated (wearing these faces)

But the lights going down now so take off the disguise

Let it go

We’re coming back to life now just like the first time

I know

[Chorus]

I know, we can break our walls we’ve built

Erase the fear that fills our hearts

And climb until we reach the highest hills

We can have it all

We can have it all

If we shut the darkness down, and rise above

We light forever up

We light forever up

We light forever up

We light forever up

















