Benji e Fede – Buona Fortuna è il nuovo singolo in radio: audio e testo

Si intitola Buona Fortuna il nuovo bel singolo di Benji e Fede, disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming da venerdì 15 dicembre 2017.

Il duo delle meraviglie vi presenta questa nuova canzone, che fa da apripista al terzo album in studio, che farà seguito al fortunato 0+ pubblicato a fine ottobre 2016 ed all’altrettanto fortunato disco d’esordio “20:05”, pubblicato un anno prima.





Dopo il grande successo dell’ultimo singolo dominatore delle charts “Tutto per una ragione”, certificato Platino ben due volte, il doppio trionfo ai Wind Music Awards (Premio per il Doppio Platino dell’ultima fatica discografica e Premio Live per i risultati rilevanti in termini di numeri di spettatori per il loro ultimo tour), il MTV Best Italian band 2017 e MTV Awards Star 2017, la coppia ha ricevuto ulteriori riconoscimenti ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2017 che si sono tenuti a Los Angeles l’11 marzo nella categoria “Cantante Italiano Preferito”, senza considerare ad esempio la vittoria agli MTV EMA 2016 a Rotterdam, dove si sono aggiudicati il “Best Italian Act”.

Da celebri e amati cantanti youtuber ad un biennio ricco di successi: quella loro, potremmo tranquillamente considerarla una sorta di fiaba che si è improvvisamente concretizzata dopo la firma con la Warner Music. Da lì in avanti, il cammino del duo pop è stato completamente in discesa.

Ora Benjamin Mascolo e Federico Rossi ci riprovano con quest’orecchiabile pezzo, che sono certo, farà molto bene.

In Buona Fortuna, Federico appare per la prima volta nelle vesti di autore, in quanto il testo della canzone trae ispirazione dalle frasi che il padre gli ripeteva sempre, prima di venire purtroppo a mancare. Il ritornello è inoltre un motto di vita che lo ha sempre contraddistinto, un inno alla felicità, portatore di un messaggio positivo, ma non poteva essere altrimenti visto che lo si intuiva già dal titolo e dalla copertina che ritrae una coccinella, da sempre considerata portafortuna.

In attesa del filmato, vi lascio all’audio su Spotify a cui potete accedere cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo, che piacerà non poco ai supporters del duo modenese.

Buona Fortuna testo – Benji & Fede (Download)

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna.

Dimmi che tempo fa… da… soli

segno bandiera rossa in questo mare ci affoghi

tu mi mandi fuori

ed io rimango fuori.

Proiettili a silenziatore dentro i miei pensieri

due biglietti in tasca

non siamo mai partiti

chissà com’era poi domani

se non ci fossimo divisi.

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna.

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura

ti dico buona fortuna.

A volte una sola parola… può fare un gran casino

come gli schiaffi sulla faccia che coprono un sorriso

avevo detto di andarci piano ma non mi sono pentito

io non mi sono pentito

mi guardi con gli occhi di Monna Lisa

mi guardi il profilo e non il viso

e… chissà com’era poi domani

se solo fossimo partiti.

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura

ti dico buona fortuna.

E ti ho cercata in tutta la città

tra il traffico e la vita

io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva

potrebbe essere già qua.

Mi ricordo qualche anno fa

tu che me lo ripetevi sempre

tu puoi arrivare alla luna

tu puoi arrivare alla luna

quanto costa la felicità

si può essere felici senza

tu non avere paura

ti dico buona fortuna

e allora buona fortuna

e allora buona fortuna.

















