Ben DJ: ascolta il nuovo singolo Sex on Fire feat. Eon Melka

Ben Abdallah Taoufik, aka Ben DJ, è un un producer e deejay di origini tunisine, nato e cresciuto a Milano e ora di base a Miami, le cui produzioni sono entrate nelle classifiche di Billboard, iTunes e Beatport, ricevendo il supporto da Erick Morillo, Roger Sanchez, Pete Tong su BBC Radio 1, Steve Aoki, Blasterjaxx, Chuckie, Bob Sinclar, Don Diablo, Oliver Heldens, Fat Boy Slim, Thomas Gold, Stonebridge, Sander van Doorn, Tiësto e altri grossi pesi massimi della scena club internazionale.

Ben è tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel mondo, che può vantare centinaia di migliaia di supporters in tutto il globo e che con gli ultimi due singoli “Thinkin’ Bout You” e “Hold Tight”, ha ottenuto oltre dieci milioni di streams nella celebre piattaforma lanciata nell’ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB.









Ritorna adesso con questa Sex On Fire, una traccia dance/pop interpretata dall’emergente Eon Melka, cantautore di origini francesi che ha prestato la sua voce a Ben ed a molti producers internazionali. cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Youtube.

Download

Link sponsorizzati









I due sono infatti alla seconda collaborazione, dopo quella nella già menzionata Hold Tight, pubblicata lo scorso giugno.

Il nuovo brano, definito dall’artista come “la canzone perfetta per San Valentino”, è disponibile nei digital store dal 2 febbraio 2018 per Ego Italy e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 16 febbraio.

Il video ufficiale verrà rilasciato a breve. Su Youtube, è intanto possibile vederne un’anteprima di 45 secondi.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi