Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama: video ufficiale, testo e traduzione

Becky G & Natti Natasha insieme nel nuovo bollente singolo Sin Pijama, disponibile in streaming e nei digital store da venerdì 20 aprile 2018.

La 21enne cantante e attrice statunitense Becky G e la trentenne cantautrice dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, meglio conosciuta come Natti Natasha, vi presentano questo bel pezzo reggaeton, che le vede eccitate e pronte per una notte di puro sesso.

L’esplicito testo vede le due peperine contattare un ragazzo, proponendogli di incontrarsi a casa sua, dove ovviamente non porteranno il pigiama, perché il loro intento è quello di fare l’amore.

Parallelamente, lo stesso giorno è uscito anche il video ufficiale diretto da Daniel Duran. Il bel ragazzo che vediamo messaggiare nella primissima parte del filmato è il cantautore statunitense Prince Royce, ospite d’eccezione di questo pezzo.

Per vedere il caliente video, che vede le due cantanti indossare abiti estremamente sexy e provocanti, cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo in spagnolo e quello tradotto in italiano.

Testo Sin Pijama (Download)

[Intro: Becky G, (Natti Natasha)]

Solo sólito en la habitación

Busca, que busca de mi calor, uoh-oh, no-no

Quieres remedio pa’ tu dolor

Nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, (no-no)

[Pre-coro: Natti Natasha, Becky G]

Que no se te apague la situación

Tú sabes que yo no te dejo planta’o

Calma’o, que yo voy en camino, amor

Calma’o, que yo quiero contigo

[Coro: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Nos quedamos en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Nos quedamos en la cama

Sin pijama, sin pijama (yeah, yeah, yeah)

[Verso 1: Becky G]

Vuelve a contarle mi secreto a tu almohada

Mientras tanto hagamos videollamada

Me manda foto’, fotico’

Mostrando todo, todito

Cuando llegue desbaratamos la cama

[Puente: Becky G]

Baby, hoy no vamos a dormir (no)

Baby, hoy no vamos a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamos a dormir

Baby, hoy no vamos a dormir (no)

Baby, hoy no vamos a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamos a dormir

[Coro: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Nos quedamos en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Nos quedamos en la cama

Sin pijama, sin pijama

[Verso 2: Natti Natasha]

Si no hay teatro deja el drama

Enciéndeme la llama

Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama

Hoy hay toque de queda

Solo tú y yo hasta la mañana

La pasamos romantic

Sin piloto automatic

Botamos el manual, ‘tamos viajando en cannabis

Siempre he sido una dama

Pero soy una perra en la cama

[Puente: Natti Natasha, Becky G]

Así que dale pum-pum-pum-pum-pum

Ponle carne a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca tú eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Perdemos el control pa’ ganar los dos

Así que dale pum-pum-pum-pum-pum

Ponle fuego a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca tú eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Espero tu call, vente dame el gol





[Coro: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Nos quedamos en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamos pa’ tu casa

Fumamo’ marihuana

Sin pijama, sin pijama

[Outro: Becky G]

(Baby, hoy no vamos a dormir, Baby, hoy no vamos a dormir)

Natti Na, yeah-yeah

(Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Becky G baby

Baby, hoy no vamos a dormir)