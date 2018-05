Beatrice Pezzini – “Arriverà l’estate” è l’inedito a The Voice of Italy 2018: audio e testo

La finale dell’edizione 2018 di The Voice Of Italy ha decretato che i quattro finalisti saranno Andrea Butturini (Team di Cristina Scabbia), Asia Sagripanti (Team di Francesco Renga), Maryam Tancredi (Team di Albano) e Beatrice Pezzini (Team di J-Ax).

Se fino a questo momento sono stati i giudici della trasmissione a fare andare avanti questi quattro talentuosi ragazzi, nella finale sarà invece il pubblico a stabilire il loro destino e la scelta dei telespettatori sarà molto influenzata dai quattro inediti che presenteranno in finale, che sono già disponibili negli store digitali ed in streaming gratuito.

I quattro brani sono La risposta (Andrea), Gravità (Asia), Una buona idea (Maryam) e Arriverà l’estate di Beatrice Pezzini, ventenne cantante veronese che ha studiato al Conservatorio canto jazz e pianoforte. Ma questa ragazza non è nuova per il piccolo schermo, in quanto è già stata concorrente alla sesta edizione di Ti Lascio una canzone (2012).

Personalmente ho avuto modo di ascoltare le quattro nuove canzoni e senza ombra di dubbio, quella in oggetto è a parer mio la migliore, la più orecchiabile ed interessante, non me ne vogliano gli altri.

Nel brano, la giovane interprete canta un amore ormai finito e l’estate che sta arrivando, la aiuterà a dimenticare questa persona, che Beatrice non è minimamente intenzionata a perdonare.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Testo (Download)

Sono un po’ di giorni

che non ho pensato a te

e a consolarmi

c’è un vento che mi porta troppo spesso

il tuo profumo

e sto a digiuno

con il passo più leggero di un funambolo

ma non guardo in basso, è come un salto

nel vuoto il mio futuro.





Tengo duro ma non ti perdonerò

tengo duro ma non ti perdonerò.

Arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte

ti tengo un posto tra le cose mai dette

arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte ma…

L’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà.

Metto in fila i sogni che ho buttato già da un po’

per farti spazio, dove spazio non ne avevo, ero deserta

come terra nuda dopo la tempesta

troppi sbagli io non ti difenderò

troppo tardi io non mi dimentico.

Arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte

ti lascio un posto tra le cose mai dette

arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte ma…

Aria non ne ho più

aria non ne ho più

per respirare

non serve nemmeno una vocale

vicino a te

vicino a te

c’è un cuore che batte

lettere scritte col latte.

Sono un po’ di giorni

che non ho pensato a te

e a consolarmi

c’è un vento che mi porta via il ricordo…

del tuo profumo.

Arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte

ti tengo un posto tra le cose mai dette

arriverà l’estate e ti dimenticherò

tutto si spegne, anche le lucciole di notte ma…

L’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà (ohohohoh)

l’estate arriverà.