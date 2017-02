Bea Miller: titoli e audio delle canzoni incluse nell’EP “Chapter One: Blue”

Chapter One: Blue è il titolo del secondo EP della giovanissima cantautrice e attrice statunitense Bea Miller, divenuta celebre dopo la partecipazione alla seconda edizione di X Factor US, nella quale si classificò al nono posto.

Dopo quell’esperienza firmò un contratto con Hollywood Records e Syco Music, rilasciando poco dopo l’EP Young Blood (aprile 2014) e tre mesi più tardi il debut album Not an Apology, andato decisamente forte negli Stati Uniti d’America.

In data 24 febbraio 2017, Beatrice ha rilasciato l’EP in oggetto, il secondo in carriera di questa ragazza classe 1999, che come si evince dal titolo, sarà seguito da un secondo ed un terzo Extended Play: “Chapter Two: Red” e “Chapter Three: Yellow”, che dovrebbero essere rispettivamente pubblicati nel maggio e nell’agosto 2017.

Il prossimo novembre, uscirà inoltre il secondo album in studio, che racchiuderà tutte le canzoni presenti nei tre EP, più 3 nuove tracks.

Loading...



Chapter One: Blue è quindi solo un piccolo assaggio del materiale inedito di Bea, che avremo la possibilità di ascoltare in questo 2017.

Il mini-disco è stato prodotto da Ido Zmishlany, Michel Heyaca, Pop & Oak, Treviorious, Zaire Koalo e Gladius, ed include tre brani inediti tutti co-scritti dall’interprete, tra i quali spicca il primo singolo estratto Song Like You, una canzone molto carina che sarà ufficialmente pubblicata il prossimo 14 marzo.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle canzoni ed i link per ascoltarle gratuitamente.

Link sponsorizzati









Tracklist Chapter One: Blue – Bea Miller EP (Download) [Audio: su Spotify – su Deezer]













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi