DNCE: ascolta l’esplicita canzone “Be Mean” + anteprima video, testo e traduzione

Nel debut album dei Dnce pubblicato lo scorso 17 novembre, è inclusa una track pubblicata a scopo promozionale che si intitola Be Mean.

Si tratta di un brano decisamente esplicito firmato Joe Jonas, Oscar Görres, Oscar Holter e Alan Ghaleb, mentre la produzione è di OzGo e Holter.





Poco prima del rilascio del disco d’esordio, il gruppo ha reso disponibile un teaser del videoclip, che mostra scene piuttosto spinte tratte da diverse pellicole come 50 sfumature di grigio, immagini che vanno a braccetto col testo, tramite il quale il masochista Jonas si fa sottomettere da una persona dal meraviglioso corpo.

Egli è disposto ad essere sottoposto a qualsiasi tipo di tortura: manette, frustate, ad urlare dal dolore, ed implora questa persona ad essere sempre cattiva e crudele nei suoi confronti…

Per vedere questi pochi secondi di filmato cliccate qui, mentre cliccando sulla cover in basso potete ascoltare il pezzo in questione e gli altri tredici inclusi nell’album. A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Dnce – Be Mean traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Si dice che ti piace la tortura, tesoro

Ma non dimenticare la frusta

La mia mano sinistra si sta allettando

Ma non farmi perdere il controllo

Hai detto che hai delle manette

Butteremo la chiave

Non mi serve una parola d’ordine

Ma tu non devi risparmiarmi

[Pre-Ritornello]

Se il dolore è ciò che ti piace

torturami tutta la notte

[Ritornello]

Continui a bruciare

Adoro come continui a ferirmi

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva (o “crudele”) con me

Essere crudele con me

Con quel corpo, hai il diritto di essere cattiva

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva con me

Essere crudele con me

[Verso 2]

Dici che devi essere la padrona

Perché paghi le loro bollette

Ci sono delle nuove posizioni

Che qualcuno deve pur ricoprire (scegli me)

Dici che hai bisogno di un sussurro

Vuoi sentirmi urlare

Sei così gnocca

Tesoro, faccio fatica a respirare

[Pre-Ritornello]

Se il dolore è ciò che ti piace

torturami tutta la notte

[Ritornello]

Continui a bruciare

Adoro come continui a ferirmi

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva (o “crudele”) con me

Essere crudele con me

Con quel corpo, hai il diritto di essere cattiva

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva con me

Essere crudele con me

Mi prometti che sarai sempre cattiva, crudele con me?

Mi prometti che sarai sempre cattiva, crudele con me?

[Ponte]

(Devi essere cattiva, piccola, ascolta, hey)

Nerrei volentieri veleno dalle tue labbra (dalle tue labbra)

Toccarti quando brucio la punta delle dita, ah, ah

Do la colpa all’amore per questo, mi devo impegnare

Se lo vuoi, mi sottometto

Se lo vuoi, mi sottometto

(Ahi!)

[Ritornello]

Continui a bruciare

Adoro come continui a ferirmi

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva (o “crudele”) con me

Essere crudele con me

Con quel corpo, hai il diritto di essere cattiva

Quindi ooh-ooh ad essere cattiva, essere cattiva con me

Essere crudele con me

Mi prometti che sarai sempre cattiva, crudele con me?

Mi prometti che sarai sempre cattiva, crudele con me?

Be Mean – Dnce – Testo

[Verse 1]

They say you like the torture, honey

But don’t forget the whip

My left hand’s getting loose

But don’t let me slip

You said you got some handcuffs

We’ll throw out the key

I don’t need a safe word

But you don’t gotta save me

[Pre-Chorus]

If pain’s what you like

Torture me all night

[Chorus]

Keep on burnin’

Love how you keep me hurting

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

With that body, you got the right to get naughty

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

[Verse 2]

You say you gotta be the boss

‘Cause you pay them bills

There’s a brand new position

That someone’s gotta fill (pick me)

You say you need a whisper

You wanna hear me scream

Lookin’ so smokin’

Honey, I can barely breathe

[Pre-Chorus]

If pain’s what you like

Torture me all night

[Chorus]

Keep on burnin’

Love how you keep me hurting

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

With that body, you got the right to get naughty

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

Would you promise that you’ll always be mean, be mean to me?

Would you promise that you’ll always be mean, be mean to me?

[Bridge]

(You gotta be mean, baby, listen up, hey)

Gladly I’d take poison from your lips (from your lips)

Touch you when I burn my fingertips, ah, ah

I blame that to love, I must commit

If you want, then I’ll submit

If you want, then I’ll submit

(Ow!)

[Chorus]

Keep on burnin’

Love how you keep me hurting

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

With that body, you got the right to get naughty

So ooh-ooh be mean, be mean to me

Be mean to me

Would you promise that you’ll always be mean, be mean to me?

Would you promise that you’ll always be mean, be mean to me?

















