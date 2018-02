Bazzi: ascolta e guarda il video del singolo Mine (con testo e traduzione)

Mine è il sesto singolo in carriera del cantante, autore e produttore Bazzi, pubblicato lo scorso ottobre.

Su Spotify è possibile ascoltare tutti i suoi pezzi, quali “Sober, Why”, “Alone” (pezzo in breve tempo ha ottenuto oltre un milione di streams, raggiungendo subito la Top Ten della Viral 50 chart USA), “Beautiful” (che si è fatto notare da Apple Music, per via dei suoi risultati online), “Got Friends?” e questa canzone, scritta e prodotta dall’interprete.









Sono sicuro che in futuro sentiremo parlare di questo ragazzo, che molto velocemente sta divenendo uno dei più creativi e ispirati artigiani della musica.

Sentiremo parlare di lui in quanto Bazzi riesce a donare alle sue canzoni atmosfere pop, ritornelli ipnotici e produzioni originali.

Caratterizzato da dolci melodie ma anche da un dolcissimo testo, il singolo l’ha consacrato come rivelazione della scena urban mondiale.

Questi i numeri del brano ad oggi: prima piazza nella classifica Viral Global di Spotify , tra i 50 brani più ascoltati al mondo e presenza in numerose Viral charts mondiali.

La curiosità è che, sebbene la canzone sia stata rilasciata nell’ottobre del 2017, è “esplosa” nel gennaio di quest’anno.

Per quel concerne il significato, nella traccia si parla dell’interesse nei confronti di una ragazza e del perché si sia così ossessionati dalla tipa con la quale immagino, si abbia una relazione da molto tempo.

Il video ufficiale è online dallo scorso 31 gennaio ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

Lo scopo di questo brano è quello di far sentire desiderate-speciali le persone. La canzone parla di qualcuno a cui tieni tantissimo, che dal mio punto di vista, possono anche essere i miei fan. Al contrario delle tematiche moderne dei brani, dove si parla soprattutto di quanti soldi o cose belle si hanno, con Mine voglio trasmettere qualcosa di genuino, voglio trasmettere una sensazione di accettazione in un mondo che in questo momento è davvero triste. I social media hanno reso le persone così insicure e impacciate, così ho voluto creare qualcosa che faccia breccia nella gente, con il messaggio sull’accettazione e sentirsi belli agli occhi di qualcuno. Penso che la gente abbia davvero bisogno di quell’energia.

Mine traduzione – Bazzi (Download)

[Introduzione]

Eh, si, ho solo bevuto un po’ troppa di Hennessy*

Devo solo dirti come mi sento (o “cosa provo”), senti

[Strofa 1]

Sei così preziosa quando sorridi

Ti colpisco da dietro e ti faccio impazzire

Ragazza, mi perdo in quegli occhi, huh

Dovevo solo farti sapere che sei mia

[Ritornello]

Mani sul tuo corpo, non voglio perdere tempo

Sembra passata un’eternità anche se l’eternità è stasera

Stenditi con me, spreca questa notte con me

Sei mia, non riesco a smettere di guardarti, devo solo dire che

[Strofa 2]

Sono così felice che tu sia viva

Giuro su Dio che se sei giù lo sarò anch’io, devi solo dire che è giusto

Ragazza posso fare qualsiasi cosa solo per farti sentire bene

Oh, oh, oh, oh, dovevo solo farti sapere che stai benissimo

Gironzoli sempre nella mia testa

Anche quando piove non fai altro che splendere

Sei fantastica, sei una stella proprio come Mariah**

Cavolo, tutto questo è incredibile, ti renderò la mia sposa, sei mia

[Ritornello]

Mani sul tuo corpo, non voglio perdere tempo

Sembra passata un’eternità anche se l’eternità è stasera

Stenditi con me, spreca questa notte con me

Sei mia, non riesco a smettere di guardarti, devo solo dire che

* Jas Hennessy & Co è un lussuoso marchio di cognac

** citazione a Mariah Carey

Bazzi – Mine testo

[Intro]

Huh, yeah, naw I just, had a lil’ bit too much of Hennessy

Just gotta tell you how I feel, look

[Verse 1]

You so fucking precious when you smile

Hit it from the back and drive you wild

Girl, I lose myself up in those eyes, huh

I just had to let you know you’re mine

[Chorus]

Hands on your body, I don’t wanna waste no time

Feels like forever even if forever’s tonight

Just lay with me, waste this night away with me

You’re mine, I can’t look away, I just gotta say

[Verse 2]

I’m so fucking happy you’re alive

Swear to God I’m down if you’re down all you gotta say is right

Girl anything I can do just to make you feel alright

Oh, oh, oh, oh, I just had to let you know you’re fine

Running circles ‘round my mind

Even when it’s rainy all you ever do is shine

You on fire, you a star just like Mariah

Man this feel incredible, I’ll turn you into a bride, you’re mine

[Chorus]

Hands on your body, I don’t wanna waste no time

Feels like forever even if forever’s tonight

Just lay with me, waste this night away with me

You’re mine, I can’t look away, I just gotta say













