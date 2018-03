Baustelle “Veronica, N.2″ è il nuovo singolo: guarda il video e leggi il testo

Ma quanto è bello il nuovo singolo dei Baustelle? Ho avuto modo di ascoltarlo e devo ammettere che il brano è sublime!

Si tratta del primo singolo estratto dall’ottavo album in studio “L’amore e la violenza – Vol. 2”, attesissimo disco di inediti artisticamente prodotto da Francesco Bianconi, che vedrà la luce il prossimo 23 marzo, a poco più di un anno dal primo capitolo, uscito nel gennaio 2017.

Tra le dodici tracks del progetto, disponibile in pre-order anche su Amazon, questa meravigliosa canzone, che il gruppo Indie rock capitanato da Francesco Bianconi ha già avuto modo di suonare nel 2017, in occasione dei concerti dell’ultima tournée.

L’inedito è nato proprio durante lo scorso tour, al fine di capire che effetto potesse fare sui supporters, come dichiarato dal frontman:

Ci siamo sfidati a suonarla nei concerti perché nel soundcheck ci dava grande energia e abbiamo scoperto che quella stessa energia aveva seconda vita nella reazione del pubblico, nonostante nessuno l’avesse mai ascoltata prima. Veronica n.2 è proprio una semplice canzone d’amore.

Veronica, N. 2, che evidentemente dev’essere piaciuta anche ai fan, è stata rilasciata in data odierna nelle principali piattaforme streaming e nei negozi digitali e sempre da oggi, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Tantissimi italiani potranno quindi facilmente e perché no, anche casualmente, ascoltare-godersi questo pezzo, degno comeback per questa band nata nel 1996.

Nella canzone, Bianconi ha occhi solo per Veronica, la ragazza immortalata nella cover, che lo ossessiona nel vero senso della parola!

Dovrebbe corrispondere al nome di Danira Yermanova l’attrice che insieme al gruppo, è protagonista del video ufficiale disponibile da oggi.

Rigorosamente in bianco e nero, il filmato è stato diretto da Zavvo Nicolosi e potete gustarvelo su Youtube cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo (Download – Audio)

Non mi interessa con chi ti vedi

Non ha importanza che gusti hai

Che fiction sogni, che prezzo chiedi

Non conta niente se te ne vai.

Non so nemmeno che dischi ascolti

Dai fiori non si capisce mai

Che cosa resta quando li hai raccolti.

Io lo so bene, ok, come si brucia sul rogo

E so la croce che hai portato quest’anno

Ma è giusto che tu sappia quanto sono banale

Io sono uguale a tutti gli altri

Come gli ebrei e i babilonesi in cattività.

E le canzoni me le scrive il cane

Nel bene nel male.

Ma adesso c’è Veronica

Tempo di Veronica

Giorni di Veronica

Solo per Veronica

Vedi… la vita diversa con Veronica

Credi… che il vuoto di colpo sia bellissimo

Neghi… che tutto sia vano e tutto inutile

Chiedi… un mondo migliore per Veronica

Uccidi per poterla salvare

baby baby come on.

Non vale un ca**o che cosa leggi

O quanti libri pubblicherai

Dei tuoi pensieri pulisci e passeggi

Sotto a queste macerie… che te ne fai.

Non voglio piangere sul tuo passato

Non ne so nulla degli affari tuoi

Di chi è venuto, di chi se ne è andato

(e di chi ti ha toccato il culo)

Di chi ti ha detto di si

Di cosa pensa tua madre

Ma se il dolore che s’indossa d’inverno

E’ l’unica certezza di ogni amante mortale

Il fatto che mi manchi da star male

La mia unica nuovissima specialità.

E il sangue scorre ancora nelle vene

Nel male e nel bene.

Per colpa di Veronica

E’ Tempo di Veronica

Giorni di Veronica

Solo per Veronica

Vedi… la vita diversa con Veronica

Credi… che il vuoto di colpo sia bellissimo

Neghi… che tutto sia vano e tutto inutile

Chiedi… un mondo migliore per Veronica

Uccidi per poterla salvare

Per toccare la pelle di Veronica

Gli occhi di Veronica

L’ombra di Veronica

Vivi per Veronica

Vedi… Berlino distrutta dalla svastica

Chiedi…. che le sia più dolce la rinascita

Neghi… che tutto è una mer*a e intollerabile

Preghi per un mondo migliore per Veronica

scrivi una canzone d’amore baby baby come on.

Oh baby baby baby

oh baby baby baby come on

Oh baby baby baby baby baby baby

oh baby baby baby come on

Oh baby baby baby baby baby baby

oh baby baby baby come on

Oh baby baby baby baby baby baby

oh baby baby baby come on

oh baby baby baby come on.













