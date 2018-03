Baustelle – i concerti nel 2018: annunciate le prime date del tour

Nuova era discografica e nuovo tour per i Baustelle, che come molti di voi ormai sapranno, il prossimo 23 marzo rilasceranno l’atteso ottavo album in studio “L’amore e la violenza – Vol. 2”.

Il progetto, che arriva a poco più di un anno dal primo volume, includerà dodici inediti e sarà l’occasione giusta per ascoltarli dal vivo in uno dei concerti in programma quest’anno, come il primo bellissimo estratto “Veronica, n. 2”, primo assaggio del disco che a parer mio, più succulento non poteva essere. La curiosità è che il brano nacque proprio durante lo scorso tour.

Dopo aver riempito i teatri più prestigiosi nella scorsa tournée, i Baustelle tornano quindi ad esibirsi nei più importanti club italiani.

Il Baustelle tour 2018 prevede già 9 tappe che si svolgeranno ad aprile, ma è chiaro che nelle prossime settimane verranno aggiunte nuove città.

I primi live in programma sono a Senigallia, Bologna, Fontaneto D’Agogna, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Torino e Padova, ma vi terremo aggiornati.

Appena dopo l’immagine, trovate il calendario dei concerti e dov’è possibile acquistare i biglietti d’ingresso per godervi dal vivo la musica di Francesco Bianconi & soci.







Baustelle tour 2018 – Calendario Concerti

sabato 7 aprile a SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia – inizio ore 22.30

giovedì 12 aprile a BOLOGNA – Estragon – inizio ore 21.00

venerdì 13 aprile a FONTANETO D'AGOGNA (Novara) – Pala Phenomenon – inizio ore 21.30

domenica 15 aprile – MILANO – Alcatraz – inizio ore 21.00

lunedì 16 aprile – FIRENZE – OBIHall – inizio ore 21.00

giovedì 19 aprile – ROMA – Atlantico – inizio ore 21.00

venerdì 20 aprile – NAPOLI – Casa della Musica Federico I – inizio ore 21.00

domenica 22 aprile – TORINO – OGR – inizio ore 21.00

venerdì 27 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox – inizio ore 21.30

Biglietti

I tagliandi d’ingresso per assistere ad uno dei concerti della indie rock band, sono reperibili su TicketOne. I prezzi a partire da 28,75 euro. Qualora dovessero esaurirsi, potete provare ad acquistarli su Viagogo.









