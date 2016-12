Baustelle: ascolta il nuovo singolo Amanda Lear + testo

Venerdì 30 dicembre 2016 è stato rilasciato il nuovo singolo dei Baustelle che si intitola Amanda Lear, primo pezzo estratto dal settimo album in studio L’amore e la violenza, il cui rilascio è fissato al prossimo 13 gennaio.

Basta leggere il titolo della canzone per intuire si tratti di un pezzo che rende omaggio alla 78enne cantante, attrice, modella, scrittrice e presentatrice televisiva, che nel 1977 diventò celebre nella penisola con il singolo Tomorrow, terzo estratto dal disco d’esordio I Am a Photograph.

La pop-indie-rock band capitanata da Francesco Bianconi, ha addirittura deciso di lanciare come primo singolo della settima fatica discografica un brano dedicato a questa poliedrica artista, il cui vero nome è Amanda Tapp, e che proprio quest’anno, esattamente lo scorso maggio, ha rilasciato un nuovo album battezzato “Let Me Entertain You“.

Si tratta di una canzone in stile decisamente retrò, che ci riporta agli anni ’80, epoca nella quale Amanda esplose artisticamente, come del resto i Baustelle, i cui migliori tempi furono senza dubbio proprio quelli.

In attesa del videoclip, su Deezer e nelle altre principali piattaforme streaming, è possibile ascoltare gratuitamente l’audio integrale del singolo. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Amanda Lear – Baustelle – Testo (Digital Download)

Amore antico amica mia

amore radio nostalgia

io non ti penso quasi mai

ti ho dato in pasto agli avvoltoi

all’olocausto e ai marinari

amore atomico

Enola Gay.

Orrore amico errore mio

che non ti ho detto neanche addio

che non ti ho detto come mai

una domenica buttai

nel cesso la fotografia

in cui ci stringevamo forte

è colpa mia

se quest’anno ti hanno visto mi dicono

vomitare gli occhi e l’anima ad un concerto rock

abbracciata ad una testa di caz*o

un regista, un coreografo che ne so

un lavoro come un altro una droga

per illuderci e credere di essere uomini

diceva:

A’ mon avis

Amanda Lear

il tempo di

un LP

il lato a, il lato b

non siamo mica immortali

bruciamo ed è meglio così

Amanda Lear

soltanto per

un LP

il lato a, il lato b

che niente dura per sempre, nemmeno la musica.

Perduto amore, anima mia

amore nona sinfonia

vorrei sapere come stai

se come scrivi è tutto ok

e se davvero ora lo sai

che sono diventato un mostro, colpa tua.

Se mi libero nel buio di un vicolo

all’uscita posteriore di un concerto rock

pomiciare una troiet*a qualunque

una tizia, una pittrice ma che ne so

il tuo pessimismo da quattro soldi

chiaramente aveva fatto proseliti

(dicevi?)

A’ mon avis (a mio avviso)

Amanda Lear

il tempo di

un LP

il lato a, il lato b

che niente dura per sempre

finisce ed è meglio così

Amanda Lear

soltanto per

un LP

il lato a, il lato b

che niente dura per sempre, figurati io e te.

















