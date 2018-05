Bastille – Quarter Past Midnight: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

In data 9 maggio 2018 i Bastille hanno rilasciato il nuovo singolo che si intitola Quarter Past Midnight, un bel pezzo che immagino, sarà incluso nel futuro terzo album in studio, che farà seguito a Wild World.

La indie rock band britannica capitanata da Dan Smith, torna alla ribalta con questa canzone, scritta e prodotto dallo stesso Smith con la collaborazione di Mark Crew.

Il tema del singolo

Nell’inedito, Dan commenta lo stile di vita festaiolo e notturno, dicendo di rimanere in giro fino a tardi, presumibilmente insieme alla persona che ama, con la quale beve in maniera smisurata.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi.

Testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

It’s a quarter past midnight

As we cut through the city

Yeah, yeah, yeah, the streets are getting restless

Good times bad decisions

Yeah, yeah, yeah, it’s a quarter past midnight

And the sirens are mending some hearts

But we’re the losers on the back seats

Singing “Love Will Tear Us Apart”

It’s a quarter past midnight

Still avoiding tomorrow

It’s a quarter past midnight

But we’re just getting going

[Strofa 1]

È mezzanotte e un quarto

Mentre attraversiamo la città

Sì, sì, sì, le strade si stanno agitando

Bei momenti decisioni sbagliate

Si, si, si, è mezzanotte e un quarto

E le sirene stanno riparando qualche cuore*

Ma siamo i perdenti sui sedili posteriori*

Cantando “Love Will Tear Us Apart”*

È mezzanotte e un quarto

Stiamo ancora evitando il domani

È mezzanotte e un quarto

Ma abbiamo appena cominciato

[Chorus]

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

[Ritornello]

Continuiamo a correre

Passando col rosso

Come se stessimo cercando di bruciare la notte

[Post-Chorus]

This is my favorite part oh

Help me piece it all together darling

Before it falls apart oh

Help me piece it all together

[Post-Ritornello]

Questa è la mia parte preferita oh

Aiutami rimettere insieme tutti i pezzi tesoro

Prima che cadano a pezzi oh

Aiutami mettere insieme tutti i pezzi tesoro

[Verse 2]

It’s a quarter past midnight

And the speakers are blowing

Yeah, yeah, We want the bodies on the billboards

Not the lives underneath them

Yeah, yeah, yeah, and now we’re crawling up the walls again

And it’s a quarter past the world

And you said we’d leave this place in dust

And fall from heaven straight through hell

We never know what we have

We never knew what we had





[Strofa 2]

È mezzanotte e un quarto

E gli altoparlanti stanno scoppiando

Sì, sì, vogliamo i corpi sui cartelloni pubblicitari

Non le vite sotto di essi

Sì, sì, sì, e ora ci stiamo nuovamente arrampicando sui muri**

Ed è un quarto di mondo

E hai detto che avremmo lasciato questo posto nella polvere

E che saremmo caduti dal Paradiso dritti all’inferno

Non sappiamo (o “capiamo”) mai cosa abbiamo

Non sapevamo (o “capivamo”) quello che avevamo

[Chorus 2]

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

Why are we always chasing after something

Like we trying to throw our lives away?

Away-way, oh, away-way, oh

[Ritornello 2]

Continuiamo a correre

Passando col rosso

Come se stessimo cercando di bruciare la notte

Via lontano, oh, via, oh

Perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa

Come se stessimo cercando di buttare via le nostre vite?

Via, oh, via, oh

[Post-Chorus]

This is my favorite part oh

Help me piece it all together darling

Before it falls apart oh

Help me piece it all together

[Post-Ritornello]

Questa è la mia parte preferita oh

Aiutami rimettere insieme tutti i pezzi tesoro

Prima che cadano a pezzi oh

Aiutami mettere insieme tutti i pezzi tesoro





[Bridge]

(I can’t remember, I can’t remember

I can’t remember, I can’t remember)

It’s a quarter past midnight

And the secrets are flowing

Our lips are getting looser

I don’t know what I’m saying

We never knew what we had

I never know what I’ve had

[Ponte]

(Non ricordo, non riesco a ricordare

Non ricordo, non riesco a ricordare)

È mezzanotte e un quarto

E i segreti scorrono

Le nostre labbra stanno allentando la presa

Non so quello che dico

Non sappiamo capiamo mai cosa abbiamo

Non sapevamo capivamo quello che avevamo

[Chorus]

We keep on running

Running through a red light

Like we’re trying to burn the night away

Away-way, oh, away-way, oh

Why are we always chasing after something

Like we trying to throw our lives away?

Away-way, oh, away-way, oh

[Ritornello 2]

Continuiamo a correre

Passando col rosso

Come se stessimo cercando di bruciare la notte

Via lontano, oh, via, oh

Perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa

Come se stessimo cercando di buttare via le nostre vite?

Via, oh, via, oh

[Post-Chorus]

This is my favorite part so

Help me piece it all together darling

Before it falls apart

Help me piece it all together

[Post-Ritornello]

Questa è la mia parte preferita oh

Aiutami rimettere insieme tutti i pezzi tesoro

Prima che cadano a pezzi oh

Aiutami mettere insieme tutti i pezzi tesoro





Significato di alcune righe

* potrebbe fare riferimento a un’ambulanza, tuttavia è più probabile che il gruppo intenda le famose creature mitologiche, che grazie alla loro bellezza attiravano i marinai.

“Love Will Tear Us Apart” è un brano dei Joy Division, che parla di una relazione travagliata.

** “Crawling up the walls” è un’espressione usata per esprimere l’ansia.