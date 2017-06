Bastille: guarda il video di Glory (con traduzione del testo)

Glory è il quarto singolo estratto dall’ultima fatica dei Bastille, Wild World, secondo studio album della indie pop band britannica pubblicato lo scorso 9 settembre.

Questa canzone, una delle preferite del gruppo, è stata scritta dal frontman Dan Smith e prodotta dallo stesso Smith con la collaborazione di Mark Crew.





Dal 5 giugno 2017 è disponibile il video che accompagna questo pezzo, un filmato di 5 minuti che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il significato, la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Provo a spiegare il significato

Si tratta di un brano da un sound decisamente moviventato che, per quel che concerne il significato, parla di una persona che trascorre la notte insieme a un amico con il quale si ubriaca. Totalmente sbronzi, i due guardano gli aerei che volano sulle loro teste, rendendosi conto di quanto siamo piccoli e insignificanti rispetto all’universo e di quanto siano insignificanti tutte quelle cose, per noi fondamentali nella vita. Anche le parole divine come Gloria, sembrano nella società moderna inutili e prive di significato. Dan dice sostanzialmente che i giovani oggi si sentono lontani dalla religione/Dio, non dando alla religione stessa alcuna importanza. Alla fine, quando la persona che è in sua compagnia lo prende per mano, il protagonista si “risveglia” da questa sorta di sogno, viene insomma riportato nella realtà.

Glory – Bastille – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Nel profondo della notte

Eravamo distesi nel mezzo della strada

Contando gli aerei mentre ci volavano sopra

E’ incredibile immaginarli andare

E ubriachi abbiamo riportato l’ordine nel mondo

Mentre cademmo abbiamo sbattuto le teste sul marciapiede

Mi hai fatto ridere da morire

Riesci a pensare a un modo migliore per soffocare?

[Pre-Ritornello 1]

Storie raccontate a me e storie raccontate a te

Hai mai avuto la sensazione che fossero vere?

[Ritornello]

E tutte le loro parole per la gloria

Beh, sono sempre sembrate vuote

Quando teniamo la testa su per osservare il Paradiso (o “cielo”)

Osservare il Paradiso

Da quaggiù

Quando (o “mentre”) stiamo distesi nella sporcizia

Non è possibile osservare il Paradiso

Osservare il Paradiso

[Verso 2]

Non tutto era andato secondo i piani

Ma abbiamo preso il meglio di quello che avevamo, sai?

Passando drink da una mano all’altra

Ammettiamo di non sapere nulla di nulla

[Pre-Ritornello 2]

Storie raccontate a me e storie raccontate a te

Sembravano vere? Erano vere?

[Ritornello]

E tutte le loro parole per la gloria

Beh, sono sempre sembrate vuote

Quando teniamo la testa su per osservare il Paradiso (o “cielo”)

Osservare il Paradiso

E da quaggiù

Quando (o “mentre”) stiamo distesi nella sporcizia

Non è possibile osservare il Paradiso

Osservare il Paradiso

[Ponte]

Giocherò le mie carte (o “Correrò il rischio”) qui con te sul marciapiede

Abbiamo osservato gli aerei allontanarsi da noi

Qui con te sul marciapiede

Abbiamo osservato gli aerei allontanarsi da noi

E poi hai messo la tua mano nella mia

E mi hai fatto fare marcia indietro rispetto alle cose divine

Basta tenere la testa su per osservare il Paradiso

Aspettando di essere sotterrati

[Ritornello]

E tutte le loro parole per la gloria

Beh, sono sempre sembrate vuote

Quando teniamo la testa su per osservare il Paradiso (o “cielo”)

Osservare il Paradiso

Da quaggiù

Quando (o “mentre”) stiamo distesi nella sporcizia

Non è possibile osservare il Paradiso

Osservare

Bastille – Glory testo

[Verse 1]

Deep in a corner of the night

We were lying in the middle of the road

Counting the planes as they flew by

Inconceivable imagining them go

And drunk we set the world to rights

As we fell and hit our heads upon the curb

You make me laugh until I die

Can you think of any better way to choke?

[Pre-Chorus 1]

Stories told to me and stories told to you

Did you ever feel like they were ringing true?

[Chorus]

And all their words for glory

Well they always sounded empty

When we’re looking up for heaven

Looking up for heaven

Way down here upon the ground

When we’re lying in the dirt

There’s no looking up for heaven

Looking up for heaven

[Verse 2]

Not everything had gone to plan

But we made the best of what we had, you know?

Passing the drink from hand to hand

We admit we really know nothing at all

[Pre-Chorus 2]

Stories told to me and stories told to you

And was it feeling real? And were they ringing true?

[Chorus]

And all their words for glory

Well they always sounded empty

When we’re looking up for heaven

Looking up for heaven

And way down here upon the ground

When we’re lying in the dirt

There’s no looking up for heaven

Looking up for heaven

[Bridge]

I’ll take my chances on the curb here with you

We watched the planes leave us behind

On the curb here with you

We watched the planes leave us behind

And then you put your hand in mine

And pulled me back from things divine

Stop looking up for heaven

Waiting to be buried

[Chorus]

And all their words for glory

Well they always sounded empty

When we’re looking up for heaven

Looking up for heaven

Way down here upon the ground

When we’re lying in the dirt

There’s no looking up for heaven

Looking up…

















