Barilla e lo spot “Masters of Pasta” con il tennista Roger Federer che sfida lo chef Davide Oldani: qual è il titolo della canzone?

Da poche ore imperversa in tv il nuovo spot Barilla battezzato “Masters of Pasta“, nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista il campione spagnolo del tennis Roger Federer e lo chef Davide Oldani.

Entrambi sono indubbiamente dei Master, nello sport e in cucina, come del resto la Barilla, che da 140 anni produce pasta di qualità per tutti i gusti.

Nella nuova pubblicità Barilla, la leggenda del tennis ha dimostrato di essere un campione, non solo sulla terra rossa ma anche in cucina, nella quale, sotto attenta osservazione di Oldani, si impegna a preparare un piatto di spaghetti, pomodoro e menta. Il grande chef gradirà il risultato del tennista cuoco amatoriale?

Cliccando sull’immagine è possibile vedere o rivedere lo spot, mentre qui accedete al video della versione estesa.

E’ La danza di Zorba (Audio – Video) la canzone scelta per lo spot, ma vediamo di saperne di più…

Questa strumentale ha fatto parte della colonna sonora di Zorba il greco (Zorba the Greek o anche Alexis Zorbas), film del 1964 diretto da Michael Cacoyannis e basato sull’omonimo romanzo di Nikos Kazantzakis. Il protagonista fu Anthony Quinn e fu sicuramente una delle sue migliori e celebri interpretazioni. Quinn interpretava un personaggio ottimista che sapeva sempre come superare le difficoltà del momento.

Composta da Mikis Theodorakis, nella soundtrack della pellicola era presente questo componimento sirtaki, che in seguito alla fama riscossa in Grecia, divenne una danza popolare.

Al contrario di quello che viene comunemente pensato, il sirtaki, che oggi è una delle attrazioni culturali della Grecia e dei ristoranti in stile greco di tutto il mondo, non è quindi un’autentica danza tradizionale bensì è una danza popolare di origine greca creata appositamente per il citato film, sommando due versioni della danza greca hasapiko: una normale e un’altra più lenta.

Nel 1965 in Italia ed in Austria, il singolo primeggiò per 4 settimane in classifica, ottenendo anche la quarta piazza in Norvegia, la sesta in Olanda e la settima in Germania.

E secondo voi, la Barilla ha fatto bene a scegliere La danza di Zorba? A giudicare dai commenti sotto alla pubblicità, devo dire proprio di no. Un utente ha ironicamente scritto: “What the hell is the relation of sirtaki and spaghetti? Next time use this music” ovvero “Che relazione c’è tra il sirtaki e gli spaghetti? La prossima volta usate questa musica.

