Bakermat e il singolo Baby: audio, testo e traduzione

Il dj e produttore discografico olandese Lodewijk Fluttert, aka Bakermat, lo scorso 27 gennaio ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Baby, in rotazione radiofonica nazionale dal 3 febbraio 2017.

Come recentemente hanno fatto Bob Sinclar & Daddy’s Groove sulle note di Burning, anche Bakermat si è per l’occasione ispirato all’intramontabile Don’t Leave Me This Way di Harold Melvin & The Blue Notes, rilasciata nel 1975. L’anno successivo, Thelma Houston incise la sua personalissima versione dance, che si rivelò un successo di livello internazionale.

Un sample vocale che resta in testa al primo ascolto, un riff di piano trascinante e una linea di sax morbida e funzionale. Non manca davvero nulla a “Baby”, il nuovo singolo di del producer classe 1991, che ha tutte le carte in regale per essere una grande hit.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con le precedenti uscite “Living” e “Games Continued”, Lodewijk l’artista vi presenta il suo nuovo lavoro, un brano di grande impatto che non faticherà a fare bene sia in radio che nei club.

Per ascoltare Baby cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Bakermat – Baby traduzione (Download)

[Gancio]

Baby, il mio cuore è pieno d’amore e desiderio per te

Ora vieni giù e fai ciò che devi fare

Hai acceso questo fuoco nella mia anima

Ora non puoi vedere che sta bruciando senza controllo

Il mio cuore è pieno d’amore e desiderio per te

Ora vieni giù e fai ciò che devi fare

Hai acceso questo fuoco nella mia anima

Ora non puoi vedere che sta bruciando senza controllo

[Ritornello]

Oh, soddisfa il mio bisogno

Oh baby, il mio cuore è pieno d’amore e desiderio per te

Ora vieni giù e fai ciò che devi fare

Hai acceso questo fuoco nella mia anima

Ora non puoi vedere che sta bruciando senza controllo

[Ponte]

Non lo capisci, baby baby per favore

Perché solo il tuo buon amore può liberarmi

Hey baby, vieni a soddisfare il mio bisogno

Oh baby, vieni e soddisfa il mio bisogno

Oh baby, vieni a soddisfare il mio bisogno

Hey baby, vieni e soddisfa il mio bisogno

Oh baby, vieni a soddisfare il mio bisogno

Hey baby

[Pre-Ritornello]

Perché solo il tuo buon amore può liberarmi

Hey baby, vieni a soddisfare il mio bisogno

[Ritornello]

Oh baby, il mio cuore è pieno d’amore e desiderio per te

Ora vieni giù e fai ciò che devi fare

Hai acceso questo fuoco nella mia anima

Ora non puoi vedere che sta bruciando senza controllo

Oh, soddisfa il mio bisogno

Oh baby

Baby – Bakermat – Testo

[Hook]

Baby, my heart is full of love and desire for you

Now come on down and do what you got to do

You started this fire down in my soul

Now can’t you see it’s burning out of control

My heart is full of love and desire for you

Now come on down and do what you got to do

You started this fire down in my soul

Now can’t you see it’s burning out of control

[Chorus]

Oh, satisfy the need in me

Oh baby, my heart is full of love and desire for you

Now come on down and do what you got to do

You started this fire down in my soul

Now can’t you see it’s burning out of control

[Bridge]

Don’t you understand, baby baby please

‘Cause only your good loving can set me free

Hey baby, come and satisfy the need in me

Oh baby, come and satisfy the need in me

Oh baby, come and satisfy the need in me

Hey baby, come and satisfy the need in me

Oh baby, come and satisfy the need in me

Hey baby

[Pre-Chorus]

‘Cause only your good loving can set me free

Hey baby, come and satisfy the need in me

[Chorus]

Oh baby, my heart is full of love and desire for you

Now come on down and do what you got to do

You started this fire down in my soul

Now can’t you see it’s burning out of control

Oh, satisfy the need in me

Oh baby

















