Bad Bunny – Dime Si Te Acuerdas: video ufficiale, testo e traduzione

Lo scorso 22 febbraio il 24enne cantautore portoricano reggaeton Bad Bunny, ha reso disponibile il nuovo singolo battezzato Dime Si Te Acuerdas (dimmi se ricordi), un bel pezzo prodotto da Hydro e Alex Killer.

Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, ha firmato questa canzone, che ruota intorno ai ricordi di una donna e della storia d’infanzia che ha avuto con lei.

Egli non vuole tornare a stare insieme a questa ragazza, perché da lei vuole solo sesso senza impegni sentimentali.

Il video ufficiale è stato diretto da Eif Rivera e nelle immagini, dà subito all’occhio una stupenda Ferrari, accanto alla quale Bad fa il suo show.

[Introduzione]

Piano sei

[Ritornello]

Baby, dimmi se ricordi (yeh)

Tutto quello che facevamo fino all’alba

Baby, dimmi se ricordi

Quando facevamo l’amore nell’ascensore (wuh, wuh, wuh)

Baby, dimmi se ricordi

Tutto quello che facevamo fino all’alba

Baby, dimmi se ricordi

Quando facevamo l’amore nell’ascensore

Si, Yeh

[Strofa 1]

Una sco*ata qui, una lì, lì (lì)

Sei sempre a fare sesso (oh-oh)

Le piace urlare, non sta zitta

E lascia che le graffino la schiena

Sì, se non ti togli i pantaloni te li strappo

Voglio solo scopa*e con te, non voglio tornare sui miei passi (heh)

Ti comporti come se non volessi, ma so che vuoi vedermi (si, si, si)

Facciamolo sul balcone dell’hotel (wuh)

Sei mia dalla scuola media (yeh)

Il mio “arnese” è famoso, cercalo su Wikipedia (wuh)

Quei bastardi sono una commedia (haha)

Quindi ignorali





[Ritornello]

Baby, dimmi se ricordi (dimmi)

Tutto quello che facevamo fino all’alba

Baby dimmi se ricordi (yeh)

Quando facevamo l’amore nell’ascensore

Baby, dimmi se ricordi (si!)

Tutto quello che facevamo fino all’alba

Baby dimmi se ricordi

Quando facevamo l’amore nell’ascensore

Yeh, yeh (prrru-wuh)

[Strofa 2]

Non ti ho mai lasciata sola

Anche se dopo mi sono allontanato

Tesoro, ti ho usata (ti ho)

Ti ho portata giù per fare sesso (ah)

Ora tutti i miei vestiti sono 24 carati (ching!)

Baby, sarò tuo fino al giorno della mia morte (ah)

Se ti va di godere fammi un fischio (chiamami)

Mettiti a quattro zampe e non toglierti la Concordia (oh-oh)

Sei un’altra sotto l’effetto dell’alcool (brrr)

Baby, facciamolo come prima dell’accordo (uhh)

Se vuoi godere fammi un fischio (chiamami)

Mettiti a quattro zampe e non toglierti la Concordia (yah)

Sei un’altra sotto l’effetto dell’alcool (wuh)

(Bad Bunny, piccola, piccola)

[Conclusione]

Bad Bunny

Ascolta questa musica

Hydro

Alex Killer

RRR