Bad Bunny: guarda il video di Amorfoda + testo e traduzione

Il cantante Latin trap e reggaeton portoricano, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, ha rilasciato il nuovo singolo Amorfoda, una track in netto contrasto con la festa degli innamorati.

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta da Mambo Kingz & DJ Luian.









Il titolo combina due parole “Amor” e “Foda” (Foda è slang portoghese brasiliano), che potremmo tradurre come “amore del ca…”, ma potrebbe anche derivare da “amorfo”, che nella fattispecie significa mancanza di personalità e carattere.

In ogni caso, in questo brano il cantautore classe ’94, Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio conosciuto come Bad Bunny, esprime tutto il dolore che gli ha provocato la ragazza di cui era innamorato e di conseguenza, egli la odia e non crede più nell’amore.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale diretto da Fernando Lugo, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo nuovissimo pezzo.

Bad Bunny – Amorfoda traduzione (Download)

Non voglio che nessun altro mi parli più d’amore

Ho chiuso, conosco già quei trucchi

Ho passato queste sofferenze

Non voglio che nessun altro mi parli dell’amore

Sono stanco, conosco già quei trucchi

Ho passato queste sofferenze

Oggi ti odio in segreto, prima di tutto confesso che

Se potessi, ti chiederei di restituirmi i baci che ti ho dato

Le “parola” e tutto il tempo che ho perso

Mi pento tantissimo di essermi fidato di te (huh)

Vorrei che ti sentissi come mi sento io (sento io)

Vorrei essere come te: senza sentimenti (-menti)

Vorrei tirarti fuori dai miei pensieri (-sieri)

Vorrei cambiare il finale della storia

Tutti i drink al bar sono stati testimoni

Del dolore che mi hai inflitto e di tutto quello che mi hai fatto

Un infelice innamorato che ancora non riesce a dimenticarti

E che adesso vaga da solo per i marciapiedi

Chiedendo a Dio se l’amore esista davvero

E perché mi hai fatto tutto questo se ero così ok

La cosa più riluttante è che vedi ogni cosa come un gioco

Maledirò sempre il giorno in cui sei nata

I cioccolatini che ti ho dato e tutti i fiori (-ori)

Oggi si sono convertiti in incubi e sofferenze

Ho già perso la fiducia che tu possa migliorare

Se dopo la pioggia esce l’arcobaleno ma senza colori, sì

Non voglio che nessun altro mi parli più dell’amore

Ho chiuso, conosco già quei trucchi

Ho passato queste sofferenze

Non voglio che nessun altro mi parli dell’amore

Sono stanco, a ‘quei trucchi e li conosco

Ho passato queste sofferenze

Testo Amorfoda

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to’ esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to’ esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé

Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso

Si pudiera te pidiera que devuelva’ to’ los besos que te di

La’ palabra’ y todo el tiempo que perdí

Me arrepiento una y mil veces de haber confiao’ en ti (huh)

Quisiera que te sientas como yo me siento (siento)

Quisiera ser como tú: sin sentimiento’ (-miento)

Quisiera sacarte de mi pensamiento (-miento)

Quisiera cambiarle el final al cuento

Toas’ las barras y los tragos han sido testigo’

Del dolor que me causaste y to’ lo que hiciste conmigo

Un infeliz en el amor que aún no te supera

Y que ahora camina solo sin nadie por toas’ las acera’

Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe

Y por qué si yo era tan bueno toa’ esta mierda tú me hiciste (-ciste)

Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste

Siempre voy a maldecir el día en que naciste

Los chocolates que te di y todas las flores (-res)

Se convierten hoy en día en pesadilla’ y dolore’

Yo ya perdí la fe de que tú mejore’ (-jore’)

Si después de la lluvia sale el arcoíri’ pero sin colore’, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, ya esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, ya esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh













