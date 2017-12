Baby K: ascolta il nuovo singolo Aspettavo solo te (con testo)

In data odierna, la cantante e rapper Baby K ha pubblicato il nuovo bollente singolo battezzato Aspettavo solo te.

La nuova e orecchiabile canzone, è stata prodotta dagli affidabili Takagi & Ketra e viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da oggi. Sarà l’ennesimo successo di Claudia Nahum, aka Baby K?





Dopo il recente triplo (quasi quadruplo) Platino conseguito con “Voglio ballare con te”, tormentone della scorsa estate, degno successore dell’incredibile “Roma Bangkok”, il cui videoclip fu il più visto di sempre nella penisola, arriva quest’altra potenziale hit, che ha tutte le carte in regola per fare bene ovunque.

Il brano, le cui sonorità sono influenzate dalla musica urban, hip hop e reggaeton, evidenzia il punto di forza delle donne: la femminilità e la seduzione, ma non solo…

In “Aspettavo solo te” si racconta l’amore di una giovane donna nei confronti dell’uomo che aspettava da una vita, l’uomo dei sogni insomma, che ha atteso pazientemente. Lei è pronta a mettere in gioco i suoi sentimenti senza paura di essere romantica e dolce, usando anche la sua femminilità e la seduzione, senza per questo sentirsi meno forte o meno invulnerabile.

Oggi sono sempre più convinta che ogni donna per affrontare la vita oltre a parole e fatti possa mostrare serenamente anche la propria femminilità, la propria seduzione e la propria dolcezza per difendersi, per vincere, per convincere”.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare il brano su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che lo compongono.

Aspettavo solo te testo – Baby K (Download)

Yeah!

Baby K!

Trema se mi guardi, sei bravo a provocarmi

la fantasia che vola, già ti immagino spogliarmi

l’inverno è dentro me cosa aspetti a scaldarmi

io non capisco niente, basta solo che parli

è un gioco di sguardi, un invito a cena

volevi una preda, ma mi sento pantera

la notte non aspetta due come noi

non c’è tempo per decidere.

Io ti voglio, io ti esigo

noi come un adesivo

su un muro, contro un frigo, sulle scale di un motel

è tutta la vita che aspettavo solo te

come a Natale la neve

come l’amore che viene

come di notte le stelle

è tutta la vita che aspettavo solo…

Solo te solo te

Solo te solo te

Solo te solo te

Come a natale la neve.

Ho detto a mia madre che andavo a dormire a casa di un’amica di un’altra mia amica

mancavi tu a complicarmi le cose, a incasinarmi la vita

ma in fondo è stupendo, farlo fino all’alba ridendo (baby)

fuori la neve sta cadendo (baby)

io non ti voglio io ti pretendo.

Io ti voglio, io ti esigo

noi come un adesivo

su un muro, contro un frigo, sulle scale di un motel

è tutta la vita che aspettavo solo te

come a Natale la neve

come l’amore che viene

come di notte le stelle

è tutta la vita che aspettavo solo…

Solo te solo te

Solo te solo te

Solo te solo te

Come a natale la neve.

Tutta la vita che aspettavo te

e non ho voglia di aspettare ancora

sta squillando non rispondere

restiamo sotto le lenzuola

non scappare ancora via da me

tu dammi un’altra… ora

tutta la vita che aspettavo te

come a Natale la neve.

Solo te solo te

Solo te solo te

Solo te solo te

io ti voglio, io ti esigo

noi come un adesivo

su un muro, contro un frigo, sulle scale di un motel

è tutta la vita che aspettavo solo te

come a Natale la neve

come l’amore che viene

come di notte le stelle

è tutta la vita che aspettavo solo…

Solo te solo te

Solo te solo te

Solo te solo

Solo te solo te.

















