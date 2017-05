Axwell /\ Ingrosso nel nuovo singolo Renegade: video e traduzione del testo

Il prossimo 24 maggio vedrà la luce il primo EP della coppia Axwell /\ Ingrosso che si intitola More Than You Know e Renegade è il primo singolo estratto dal primo progetto collaborativo.

I deejay e producers svedesi Axwell e Sebastian Ingrosso, ex membri degli Swedish House Mafia, sono tornati insieme per questo mini-progetto che sarà composto da quattro canzoni (titoli ed eventuale pre-order), tra le quali l’orecchiabile brano in oggetto, suonato per la prima volta lo scorso 30 marzo, in occasione di una festa privata al London’s Kamio Club. Sono certo che i fans non disprezzeranno la nuova produzione di questa coppia d’assi.





Questo pezzo è stato lanciato direttamente tramite il lyric video che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

Di seguito la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la track, che parla dei sentimenti che il protagonista prova nei confronti di una persona.

Axwell /\ Ingrosso – Renegade traduzione (Download)

[Ritornello]

Baby, sono un ribelle

Baby, sei una tempesta di fuoco

Muovi il tuo corpo vicino al mio

Possiamo ballare fino all’alba

Vedo che stiamo facendo tardi

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

Potrei perdere un anno di sonno

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

[Verso]

Mi colpisci direttamente al cuore

Non dobbiamo fare le cose con calma

Amami come se non avessimo più tempo

Si nasce e si muore

Tagliami (o “liberami”) profondamente fino alle ossa

Tu sei la mia perfetta via di fuga

Sono proprio dove vorrei essere

Tra di noi c’è più di quanto le parole possano esprimere

[Ritornello]

Baby, sono un ribelle

Baby, sei una tempesta di fuoco

Muovi il tuo corpo vicino al mio

Possiamo ballare fino all’alba

Vedo che stiamo facendo tardi

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

Potrei perdere un anno di sonno

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

[Post-Ritornello]

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

Per il tuo, per il tuo, per il tuo aspetto stasera

Renegade – Axwell /\ Ingrosso – Testo

[Chorus]

Baby, I’m a renegade

Baby, you’re a firestorm

Move your body close to mine

We can dance into the dawn

I can see we’re getting late

The way you, the way you, the way you look tonight

And I could lose a year of sleep

The way you, the way you, the way you look tonight

[Verse]

Shoot me straight into my heart

We don’t have to take it slow

Love me like we’re out of time

Easy come and easy go

Cut me deep into the bone

You’re my perfect getaway

I am right where I belong

We got more than words can say

[Chorus]

Baby, I’m a renegade

Baby, you’re a firestorm

Move your body close to mine

We can dance into the dawn

I can see we’re getting late

The way you, the way you, the way you look tonight

And I could lose a year of sleep

The way you, the way you, the way you look tonight

[Post-Chorus]

The way you, the way you, the way you look tonight

The way you, the way you, the way you look tonight

















