Axwell /\ Ingrosso e il nuovo EP “More Than You Know”: ascolta le canzoni

More Than You Know è il titolo del secondo extended plays collaborativo di Axwell e Ingrosso, uscito il 24 maggio 2017 via Universal Music. Il disco arriva ad oltre 3 anni di distanza dall’EP d’esordio “X4” è disponibile nel formato digitale e nelle rpincipali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

I deejay e produttori svedesi Sebastian Ingrosso e Axwell,indiscussi protagonisti dell’Ultra Music Festival 2017, ci propongono questo mini-progetto composto da quattro tracks inedite, tra le quali spicca il primo singolo estratto Renegade.





Appena dopo l’incommentabile copertina, trovate i titoli dei brani ed il link per ascoltarli tutti d’un fiato.

Prima volevo tuttavia ricordarvi, che il prossimo 2 giugno il duo sbarcherà al Mates Festival di Napoli e il giorno dopo sarà la volta del Nameless Music Festival di Barzio.

Tracklist More Than You Know – Axwell & Ingrosso EP (Download: su iTunes – su Amazon)

More Than You Know 3:23 Renegade 3:11 How Do You Feel Right Now 2:59 Dawn 5:32

Streaming audio: per ascoltare le quattro canzoni incluse nel mini-disco andate su Spotify ed effettuate il login o inscrivetevi gratuitamente.













