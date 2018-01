Avicii: guarda il video di Friend Of Mine feat. Vargas & Lagola (testo e traduzione)

Friend Of Mine è la traccia d’apertura di AVĪCI (01), EP di Avicii pubblicato lo scorso 10 agosto.

La canzone è stata scritta da John Phillips, Michelle Phillips, Salem Al Fakir, Vincent Pontare & Avicii, che l’ha ovviamente anche prodotta.





Friend Of Mine è a mio parere un brano orecchiabile che, per quel che concerne il significato, parla di un forte e inossidabile legame di amicizia.

Il dj e produttore svedese classe 1989, in data 31 dicembre 2017 ha reso disponibile il video ufficiale che, fedelmente al concept, ci mostra due coppie di ragazzi e ragazze, amici sia da quando erano giovani che da vecchi.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e il testo che compone questo pezzo.

Friend Of Mine traduzione – Avicii (Download)

[Strofa 1]

Hey

Ricordi quando ci siamo salutati?

E mi chiedesti della mia maglietta Levi’s

Dicesti: “tu sei mio amico”

Mamma mia

Devi avermi salvato un migliaio di volte

Non sarei la persona che sono oggi

Se tu non fossi stato mio amico

[Ritornello]

Non sono matto

Ti sto solo dicendo la verità

Dai il mio amore per scontato

Sì, lo darò tutto a te

Hai fatto si che io contassi qualcosa

Sì, lo sento nel cuore

Dio solo sa cosa sarei stato se tu non fossi stato

[Post-Ritornello/Drop]

Mio amico

[Strofa 2]

Hey

Hey, hey hey hey

Non ti vedo da queste parti dai tempi del liceo

Come te la passi, ti ricordi ancora di me?

Sei ancora un mio amico?

Immagino che tu lo sia ancora

Immagino che tu lo sia ancora

Ora capisco

Capisco

Perché divento nervoso quando mi guardi

È come se i tuoi occhi stessero cercando di dirmi qualcosa

Che sei più di un semplice amico

Che sei più di un semplice amico, Santo cielo

[Ritornello]

Non sono matto

Ti sto solo dicendo la verità

Dai il mio amore per scontato

Sì, lo darò tutto a te

Hai fatto si che io contassi qualcosa

Sì, lo sento nel cuore

Dio solo sa cosa sarei stato se tu non fossi stato

[Post-Ritornello/Drop]

Mio amico

Avicii – Friend Of Mine testo [Lyric Video]

[Verse 1]

Hey

Do you remember we said, “Hello”?

And you asked me about my Levi’s T-shirt

Said, “You are a friend of mine”

My, oh my

You must have saved me about a thousand times

I wouldn’t be the one I am today

If you hadn’t been a friend of mine

[Chorus]

I ain’t misbehaving

I’m just telling you the truth

Take my love for granted

Yeah, I’ll give it all to you

Made me count for something

Yeah, I feel it in my heart

God only knows what I’d have been if you hadn’t been

[Post-Chorus/Drop]

A friend of mine

[Verse 2]

Hey

Hey, hey, hey, hey

I haven’t seen you around since high school

How you doin’, do you still remember me?

Are you still a friend of mine?

Guess you’re still a friend of mine

Guess you’re still a friend of mine

Now I see

I see

Why I get nervous when you look at me

It’s like your eyes are trying to tell me something

That you’re more than just a friend of mine

That you’re more than just a friend of mine, oh my

[Chorus]

I ain’t misbehaving

I’m just telling you the truth

Take my love for granted

Yeah, I’ll give it all to you

Made me count for something

Yeah, I feel it in my heart

God only knows what I’d have been if you hadn’t been

[Post-Chorus/Drop]

A friend of mine

















