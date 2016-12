Aurora: guarda il video di Winter Bird + testo e traduzione

Winter Bird è il settimo singolo estratto dal debut album di Aurora intitolato All My Demons Greeting Me as a Friend, pubblicato l’11 marzo 2016.

Questa canzone, la quinta traccia in scaletta nel disco d’esordio della cantautrice norvegese classe 1996, è stata scritta e prodotta dall’interprete, con la collaborazione di Jonny Wright.

Il brano traccia un parallelo tra la natura e l’anima e questo suggerisce che la visione del mondo che ci circonda, è influenzata dalle nostre emozioni e dal nostro passato.

Disponibile su Youtube dal 20 dicembre, il video ufficiale è stato diretto da Simon Thirlaway e mostra Aurora in una sorta di bozzolo di colore bianco.

Winter Bird – Aurora – Traduzione (Digital Download)

Camminare mentre dormo

Come i sogni nudi

Si sveglieranno nuovamente?

Dormono, sognano?

Sento come il vento accarezza la mia pelle

Sono commossa dal freddo

Sentire gli uccellini che cantano in inverno

Le mie lacrime sono sempre congelate

Riesco a vedere l’aria che respiro

Dipingo con le dita

Sul vetro di fronte a me

Mi stendo vicino al fiume ghiacciato

Dove sono passate le barche vicino a me

Ho solo bisogno di ricordare

Com’è andata per sentirmi viva

Cose silenziosi, caccia violenta

Balleremo nuovamente

In un sogno, in riva al lago

Ah …

Le mie lacrime sono sempre congelate

Riesco a vedere l’aria che respiro

Dipingo con le dita

Sul vetro di fronte a me

Mi stendo vicino al fiume ghiacciato

Dove sono passate le barche vicino a me

Ho solo bisogno di ricordare

Com’è andata per sentirmi viva

Riposo sul mio cuscino come il sole invernale invecchia

Mi sveglio ogni mattina solo per ricordare che te ne sei andato

Quindi me ne vado nuovamente alla deriva

Per l’inverno a cui appartengo

Ah ….

Le mie lacrime sono sempre congelate

Riesco a vedere l’aria che respiro

Dipingo con le dita

Sul vetro di fronte a me

Mi stendo vicino al fiume ghiacciato

Dove sono passate le barche vicino a me

Ho solo bisogno di ricordare

Com’è andata per sentirmi viva

Le mie lacrime sono sempre congelate…

Ho solo bisogno di ricordare

Com’è andata per sentirmi viva

Ho solo bisogno di ricordare

Com’è andata per sentirmi viva

Aurora – Winter Bird testo

Walking in my sleep

Like the naked dreams

Will they wake up again?

Do they sleep, do they dream?

Feel it as the wind strokes my skin

I am moved by the chill

Hear the winter bird sing

My tears are always frozen

I can see the air I breathe

Got my fingers painting pictures

On the glass in front of me

Lay me by the frozen river

Where the boats have passed me by

All I need is to remember

How it was to feel alive

Silent things, violent chase

We are dancing again

In a dream, by the lake

Ah…

My tears are always frozen

I can see the air I breathe

Got my fingers painting pictures

On the glass in front of me

Lay me by the frozen river

Where the boats have passed me by

All I need is to remember

How it was to feel alive

Rest against my pillow like the ageing winter sun

Only wake each morning to remember that you’re gone

So I drift away again

To winter I belong

Ah….

My tears are always frozen

I can see the air I breathe

Got my fingers painting pictures

On the glass in front of me

Lay me by the frozen river

Where the boats have passed me by

All I need is to remember

How it was to feel alive

My tears are always frozen…

All I need is to remember

How it was to feel alive

I need is to remember

How it was to feel alive

















