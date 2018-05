Aurora – Queendom è il nuovo singolo: guarda il video (con testo e traduzione)

«Queendom significa celebrare tutte le differenze in noi. Si tratta di celebrare le donne, i bambini, gli animali e anche gli uomini, i silenziosi, gli introversi, le persone timide e le persone sole e spero che possa essere un posto in cui possiamo venire, stare insieme e quindi non essere più soli. Queendom è un posto per tutti noi.».

Con queste parole la giovanissima cantante e autrice norvegese Aurora ha lanciato il nuovo singolo battezzato Queendom, rilasciato il 16 aprile 2018 come primo estratto dal futuro secondo album in studio, ancora senza titolo e release date.

Dopo l’album d’esordio “All My Demons Greeting Me as a Friend”, pubblicato oltre due anni fa, la cantautrice classe 1996 ha reso disponibile il primo tassello della seconda era discografica, un orecchiabile pezzo scritto con la collaborazione di Fiona Bevan, James Edward Jacob & Couros.

E’ a mio parere abbastanza carina la nuova canzone di Aurora Aksnes, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in alto.

Il video ufficiale è stato diretto da Kinga Burza ed è disponibile dal 2 maggio. Per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Aurora – Queendom testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

The underdogs are my lions

The silent ones are my choir

The women will be my soldiers

With the weight of life on their shoulders

[Strofa 1]

I perdenti (o “gli sfavoriti”) sono i miei leoni

I silenziosi sono il mio coro

Le donne saranno i miei soldati

Con il peso della vita sulle loro spalle

[Pre-Chorus]

Drink until you’ve had enough

I’ll drink from your hands

I will be your warrior

I will be your lamb

[Pre-Ritornello]

Bevi finché non ne hai avuto abbastanza

Berrò dalle tue mani

Sarò il tuo guerriero

Sarò il tuo agnello





[Chorus]

Till queendom come

Till queendom come

My queendom come

Our queendom come

[Ritornello]

Finché non arriverà il mio regno

Finché non arriverà il mio regno

Il mio regno arriva

Il nostro regno arriva

[Verse 2]

The sea waves are my evening gown

And the sun on my head is my crown

I made this queendom on my own

And all the mountains are my throne

[Verse 2]

Le onde del mare sono il mio abito da sera

E il sole sulla mia testa la mia corona

Ho creato questo regno da sola

E tutte le montagne sono il mio trono

[Pre-Chorus]

Drink until you’ve had enough

I’ll drink from your hands

I will be your warrior

I will be your lamb





[Pre-Ritornello]

Bevi finché non ne hai avuto abbastanza

Berrò dalle tue mani

Sarò il tuo guerriero

Sarò il tuo agnello

[Chorus]

Till queendom come

Till queendom come

My queendom come

Our queendom come

[Ritornello]

Finché non arriverà il mio regno

Finché non arriverà il mio regno

Il mio regno arriva

Il nostro regno arriva

[Bridge]

I hunt the grounds for empathy

And hate the way it hides from me

Of care and thirst I have become

You have a home in my queendom

You have a home in my queendom

You have a place in my queendom

You have a home..

[Ponte]

Caccio i motivi dell’empatia

E odio il modo in cui si nascondono da me

Di cura e sete sono diventato

Tu hai una casa nel mio regno

Hai una casa nel mio regno

Hai un posto nel mio regno

Hai una casa ..

[Chorus]

Till queendom come

Till queendom come

My queendom come

My queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

Our queendom come

My queendom come

[Ritornello]

Finché non arriverà il mio regno

Finché non arriverà il mio regno

Il mio regno arriva

Il mio regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il nostro regno arriva

Il mio regno arriva