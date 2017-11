Audio 2: ascolta il nuovo singolo “Libero come un Aliante” + testo

Gli Audio 2, duo napoletano formato da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, in data 24 novembre hanno rilasciato il nuovo singolo “Libero come un Aliante”, che dallo stesso giorno viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La nuova canzone di quelli che furono autori per Mina, è stata prodotta da Clodio Music ed anticipa il nono album in fase di lavorazione, che arriverà a 8 anni dall’ultima fatica discografica MogolAudio2, in occasione dei 25 anni di carriera dei due amici d’infanzia.





In “Libero come un Aliante”, l’amore insegue le traiettorie e le sfumature di un sentimento duraturo e rigenerativo. Tramite la track, il duo invita alla positività attraverso una melodia trascinante e parole esatte per metrica e metafore, capaci di far immaginare la cornice del cielo in cui viaggia sicuro in volo il sentimento d’amore.

“Sentirsi, insieme, liberi come può esserlo un aliante, in volo, sopra ogni cosa, che vive e vede tutto nella massima espressione ma, nel silenzio, in assoluta complicità con il cielo e le sue correnti, all’insegna di un sentimento vero e sincero”.

Queste le parole della voce del duo, Gianni Donzelli, riguardo il nuovo brano, che prossimamente sarà accompagnato dal video ufficiale, girato in una splendida giornata di sole nella capitale.

Nell’attesa di vedere il filmato, è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo.

Libero come un Aliante testo (Download)

Ho già difeso il nostro amore

dai tanti nodi della vita

e già come tu volevi

misi un anello fra le dita.

Non è difficile

andare forte e lontano

un mondo nuovo è quel che penso

e che [?]

io dico che ti amo

in volo fra le nuvole

mi sento libero come un aliante

come un’estate che [?] all’ombra del cuore

in questa radio che trasmette emozione

restiamo soli io e te

apri la porta della nostra felicità

è un [?] immenso averti dentro nell’anima

che ci vedrà indivisibili.

La leggerezza che cos’è?

E’ come un viaggio fra le stelle

una cometa che si illumina

accende un faro nella notte e noi

non è mai inutile

nuovecanzoni.com

se tu combatti per amore

la nostra storia è un’esigenza

che mette in moto il motore

della nostra vita

e tutto il resto poi sarà.

Mi sento libero come un aliante

come un’estate che [?] all’ombra del cuore

in questa radio che trasmette emozione

restiamo soli io e te

apri la porta della nostra felicità

è un [?] immenso averti dentro nell’anima

che ci vedrà indivisibili.

Guardarti alla luce e vedere se tu sei un’aliena

che viene da un mondo lontano che io scoprirò

è stata fortuna incontrarti su questo pianeta

portami lontano ora

viva in questo cielo e…

Mi sento libero come un aliante

come un’estate che [?] all’ombra del cuore

in questa radio che trasmette emozione

restiamo soli io e te

apri la porta della nostra felicità

è un [?] immenso averti dentro nell’anima

che ci vedrà indivisibili.

















