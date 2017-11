Astrid S – Think Before I Talk: video ufficiale, testo, traduzione e remixes

Lo scorso 24 agosto, la giovane cantautrice norvegese Astrid S ha rilasciato il nuovo singolo Think Before I Talk, dal successivo 27 ottobre disponibile anche nella versione acustica.

Cliccate sulla cover in basso per ascoltare il brano su Youtube.





La cantante e modella classe 1996, Astrid Smeplass, torna alla ribata con questa bella canzone, scritta da Scott Harris, Madison Love & Andrew Cedar e prodotta da Earwolf & Andrew Cedar.

Nella traccia, la protagonista si rende conto di aver sbagliato, di esserci andata pesante con le parole, promettendo alla sua dolce metà che, prima di parlare, ci penserà due volte.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, dal 19 ottobre disponibile anche in un pacchetto contenente tre remix (Remixes Pt. 1), nello specifico di Cahill, Flava D e Ten Ven.

Il video ufficiale è stato diretto da Andreas Öhman ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube di Astrid cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Astrid S – Think Before I Talk traduzione (Download – Versione acustica – Remixes)

[Strofa 1]

Ti detto ti odio, ero arrabbiata

Ero così arrabbiata, che sbattei la tua porta

Sai che ti amo davvero, baby

Non avevo intenzione di scatenare una guerra

E so che c’è un limite, e che l’ho oltrepassato

E prego che questo non lascerà un segno

Ho detto che ti odio, ma… mi spiace

A volte vorrei che mi mandassi via

[Ritornello 1]

Forse prima di parlare dovrei pensare

Sono emotiva e le parole mi escono tutte sbagliate

A volte sono più onesta di quanto vorrei

Quindi forse prima dovrei pensare

Forse la prossima volta, prima di parlare ci penserò

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Faccio del mio meglio per migliorare le cose (per migliorare)

Sono a corto di scuse (scuse)

Sai che sotto pressione non do il meglio di me (sotto pressione)

Credo che fare del male a te faccia del male a me

Ho preso tutto quello che abbiamo costruito e l’ho fatto a pezzi

E prego che questo nuovecanzoni.com non ci divida

Quindi permettimi di ricomporre i pezzi

So che ti ho ferito molto profondamente (so che ti ho ferito molto profondamente)

[Ritornello 2]

Forse prima di parlare dovrei pensare

Sono emotiva e le parole mi escono tutte sbagliate

A volte sono più onesta di quanto vorrei

Quindi forse prima dovrei pensare

Forse la prossima volta, ci penserò prima

So che prima di parlare dovrei pensare

Perché dico cose a cui non penso veramente

Forse sono più onesta di quanto vorrei essere

Quindi forse prima dovrei pensare

Magari la prossima volta, ci penserò prima di…

[Ponte]

Ho detto qualcosa di cui potrei pentirmi

E potrei averti ferito troppo

Non posso negarlo, vorrei che potessimo riprovarci

Oh, vorrei che potessimo riprovarci

[Ritornello 2]

Forse prima di parlare dovrei pensare

Sono emotiva e le parole mi escono tutte sbagliate

A volte sono più onesta di quanto vorrei

Quindi forse prima dovrei pensare

Forse la prossima volta, ci penserò prima

So che prima di parlare dovrei pensare

Perché dico cose a cui non penso veramente

Forse sono più onesta di quanto vorrei essere

Quindi forse prima dovrei pensare

Magari la prossima volta, prima di parlare ci penserò

[Conclusione]

Oh oh oh oh

Quindi forse prima dovrei pensare

Forse la prossima volta, prima di parlare ci penserò

Powered by NuoveCanzoni.com

Think Before I Talk testo

[Verse 1]

I said I hate you, I was angry

I got so mad, I slammed your door

You know I really love you, baby

I didn’t mean to start a war

And I know there’s a line, but I crossed it

And I pray that it won’t leave a scar

I said I hate you, but I’m sorry

Sometimes I wish you’d cut me off

[Chorus 1]

Maybe I should think before I talk

I get emotional and words come out all wrong

Sometimes I’m more honest than I want

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before I talk

[Verse 2]

I try my best to make it better (better)

I’m all out of apologies (apologies)

You know I’m not good under pressure (pressure)

Guess hurting you is hurting me

I took all that we built and I broke it

And I pray it won’t tear us apart

So let me piece it back together

I know I cut you pretty deep (know I cut you pretty deep)

[Chorus 2]

Maybe I should think before I talk

I get emotional and words come out all wrong

Sometimes I’m more honest than I want

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before

I know that I should think before I speak

‘Cause I’m saying things that I don’t even mean

Maybe I’m more honest than I wanna be

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before I

[Bridge]

Say something I might regret

And I might get too far under your skin

I can’t lie, I wish we could try it again

Oh I, I wish we could try it again

[Chorus 2]

Maybe I should think before I talk

I get emotional and words come out all wrong

Sometimes I’m more honest than I want

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before

I know that I should think before I speak

‘Cause I’m saying things that I don’t even mean

Maybe I’m more honest than I wanna be

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before I talk

[Outro]

Oh, oh, oh, oh

So maybe I should think before

Maybe next time, I’ll think before I talk

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi