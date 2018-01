Astol: ascolta il nuovo singolo Ritornerai (con testo)

Ritornerai è un singolo del giovane rapper Astol, estratto dal futuro album d’esordio, sul quale al momento non si hanno informazioni.

Dopo essere stato scartato da Amici di Maria De Filippi, il 22enne rapper campano non demorde e rilascia questa canzone, che i suoi fans e in particolar modo le teenagers, di certo apprezzeranno.









Il brano è disponibile dal 19 gennaio 2018 ed è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Qui di seguito potete leggere la parole che compongono questo pezzo inedito.

Testo Ritornerai – Astol (Download)

[Strofa 1]

Senti

Qua non è più come un anno fa

Perché non mi parli

Dici tipo “adesso non mi va”

Poi mi chiedi

Sempre di lei ma lo sai

Quello che c’è stato non è che lo puoi scoprire mai

Dici che ora non ti fidi, ma come?

Poi mi arriva una chiamata e vedi tipo che c’è

Scritto amore

Ma non sei te

Ogni volta te la prendi sempre

Io che vorrei baciarti tipo dove

Non prende mai, né 4G né WiFi.

[Pre-Ritornello]

Dimmi che ripenserai a

Quando non controllavi ogni cosa e ritornerai

Quella che non era mai gelosa

Tanto per me

Sei sempre la più bella baby

Anche adesso che

Mi sto chiedendo se…

[Ritornello]

Vuoi stare con me?

O no?

Dici “sto bene con te”

Lo so

Quindi che aspetti? Boh!

Sei ciò che vorrei

Tipo in questo momento

Sai non finirà mai

Ritornerai

Vuoi stare con me?

O no?

Dici “sto bene con te”

Lo so.

[Strofa 2]

C’è quella che non mi ricordo

Mi scrive “con te ci stavo troppo”

Poi manda una foto e mi dice “credo di amarti”

E ancora c’ho i segni sul collo

Che ormai il succhiotto fa parte del outfit

C’è quella che non mi piaceva

Ci sta cosi male che ora dice “l’ho lasciato io”

E voleva una cosa seria, si cioè

Vuoi una cosa seria ed esci con me?

No, non posso

Baby voglio te ad ogni costo

E vivi con una mia camicia addosso

E sei tutta per me

Sai che c’è? Non ti sopporto

Ma mi piaci tipo un botto (tipo un botto)

Vorrei essere quello che hai più foto nel video dei 18.

[Pre-Ritornello]

Dimmi che ripenserai a

Quando non controllavi ogni cosa e ritornerai

Quella che non era mai gelosa

Tanto per me

Sei sempre la più bella baby

Anche adesso che

Mi sto chiedendo se…

[Ritornello]

Vuoi stare con me?

O no?

Dici “sto bene con te”

Lo so

Quindi che aspetti? Boh!

Sei ciò che vorrei

Tipo in questo momento

Sai non finirà mai

Ritornerai

Vuoi stare con me?

O no?

Dici “sto bene con te”

Lo so

Quindi che aspetti? Boh!

Sei ciò che vorrei

Tipo in questo momento

Sai non finirà mai

Ritornerai

Vuoi stare con me?

O no?













