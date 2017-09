Astol – testo e audio del nuovo brano “Mi fai innamorare”

In data 22 settembre 2017, l’emergente rapper Astol ha rilasciato una nuova canzone battezzata Mi fai innamorare.

Dopo il successo di Dimenticarti, che ha segnato il debutto in radio del promettente rapper campano, è il momento di questo pezzo, che i suoi sempre più numerosi supporters ci certo apprezzeranno





In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire le parole che compongono la canzone.

Astol – Mi fai innamorare testo (Download)

E’ tanto che non ti vedevo in giro

e non sto sul tuo profilo da un po’

anche la tua amica ci può stare

ma è con te che vorrei parlare.

Mi piaci tipo perché non stiamo ballando

dici che non è il caso, che frequenti un altro

si ok, però fai che

da oggi ti stai frequentando con me

e dovrei dirti che sto mezzo fidanzato

ma sei bella tipo mi son lasciato

dici quante ce ne hai

hai ragione però sai.

Per te ci sarò, per me sei speciale

ci puoi credere o no, fai come ti pare

è che da quando ho visto gli occhi tuoi

non vorrei lasciarti andare

forse neanche ti dovrei baciare

perché poi ci resto male io, amore mio

dimmi che questa notte non finisce mai

baby mi fai innamorare

è quel sorriso che hai

che sulle mie labbra ci starebbe bene sai.

Tu che domani partirai ed io

cercandoti, pensandoti

vorrei dirti che da quando ci sei quella non l’ho più sentita

e quella che mi serve è soltanto un’amica

quella che ogni tanto le scrivevo “sei sparita”

soltanto per vederla e farci qualcosa non è più nella mia rubrica

se chi rimane puoi contarlo sulle dita

io ci sarò www.nuovecanzoni.com quando nessuno ti avrà capita

quando ti senti sola, quello con cui salti scuola

quello che ti aspetterà all’uscita

è tipo un’emozione infinita

sei la volta più bella della mia vita

baby non lo sai, mi piaci quando lo fai.

Per te ci sarò, per me sei speciale

ci puoi credere o no, fai come ti pare

è che da quando ho visto gli occhi tuoi

non vorrei lasciarti andare

forse neanche ti dovrei baciare

perché poi ci resto male io, amore mio

dimmi che questa notte non finisce mai.

Oh no

E’ una storia da raccontare

mi fai innamorare

oh no, oh no

E’ una storia da raccontare

e se non lo sai.

Per te ci sarò, per me sei speciale

ci puoi credere o no, fai come ti pare

è che da quando ho visto gli occhi tuoi

non vorrei lasciarti andare

forse neanche ti dovrei baciare

perché poi ci resto male io, amore mio

dimmi che questa notte non finisce mai.

baby mi fai… innamorare

è quel sorriso che hai

che sulle mie labbra ci starebbe bene sai.

















