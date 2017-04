L’emergente Astol e Sercho nel nuovo singolo Ti Aspetto: video ufficiale e testo

Astol è un giovane ed emergente rapper campano, la cui carriera è iniziata nel 2013, anno in cui inizia a pubblicare su Youtube i suoi primi brani, tra i quali Studente Modello, pezzo estratto dall’EP omonimo (audio e video delle sette tracks che lo compongono), disponibile per il download gratuito su Honiro. Lo stesso anno partecipa all’Honiro Summer Fest, l’anno successivo trionfa all’Honiro One Shot Game e pubblica la canzone Sorry Mama (qui il Video-Premio del brano per la vittoria al citato contest), che in poco tempo superò le 100.000 visualizzazioni. Nel luglio 2014 è la volta di Amore #4 (ad oggi quasi 350.000 views su Youtube) ed inizia a suonare in diversi eventi in Italia. Nel 2015 pubblica due singoli “Ricercato” e “Playa boy“, che hanno anticipato l’uscita del mixtape d’esordio da solista “Spettacolo” (in free download su bunkerstudio.net), rilasciato l’8 febbraio 2016, dal quale è anche stato estratto “Aria“. Nel canale Youtube di Astol, è possibile ascoltare o vedere video di altre canzoni non citate in quest’articolo.

Terminata questa doverosa premessa, passiamo al suo nuovo singolo battezzato Ti Aspetto, un orecchiabile pezzo prodotto da Jeremy Buxton ed inciso con la collaborazione del ben più blasonato Sercho, con la speranza che la sua presenza riesca a lanciare definitivamente quest’emergente rapper, che porta sempre gli occhiali da sole.

Il video ufficiale è stato diretto dal veterano Emanuele Pisano con la collaborazione di Riccardo Pits.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Ti Aspetto – Astol ft. Sercho – Testo (Download)

Resta qui che tanto mi va

non è soltanto divertimento

e da quando hai tolto quei collant

che voglio farlo in ogni momento.

Lei dice di no

poi scorda i problemi

ballando e dall’ultimo banco

risponde male ai prof.

Stavo pensando a noi

quante cose che non ti ho mai detto

ma se te ne vai ti aspetto

non è che mi piaci

è che sto proprio in fissa con te

e sei bella tipo che neanche lo sai

non dimenticarlo mai

e anche se ho… bevuto un po’

domani passa e tu no

sei tutto quello che ho.

Io non te l’ho mai detto

con te il mondo è perfetto

se vuoi restiamo da soli io e te

per me è ok

dammi un minuto e scendo

già ho perso troppo tempo

anche se non te l’ho mai detto

se te ne vai ti aspetto

ohohohohohohohohohohohohoh

se te ne vai ti aspetto

ohohohohohohohohohohohohoh

se te ne vai ti aspetto.

Uh

ovunque sono

so che sto dove dovrei

se ci sei tu

e…. hai scelto me

perché a una vera regina serve un vero re

noi potremmo salire sul primo volo

lontani da loro

lontani dal mio lavoro

Tockio, New York, Parini

però sto sempre in studio con i miei amici

no, non c’è rewind

per tutte le volte in cui non c’ero mai

se vuoi fumiamo da soli io e te

per me è ok.

Ieri sera ho bevuto un po’ troppo

il tuo ex mi vuol vedere morto

ti regalava il weekend e cene fuori

con la credit card dei genitori

io ho troppo stile, troppo più stile

ti guardo, ti amo, ti tolgo i vestiti

e poi se vuoi restiamo da soli io e te

per me è ok.

Io non te l’ho mai detto

con te il mondo è perfetto

se vuoi restiamo da soli io e te

per me è ok

dammi un minuto e scendo

già ho perso troppo tempo

anche se non te l’ho mai detto

se te ne vai ti aspetto

ohohohohohohohohohohohohoh

se te ne vai ti aspetto

ohohohohohohohohohohohohoh

se te ne vai ti aspetto.

















