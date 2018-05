Aronchupa & Little Sis Nora – Rave in the Grave: video ufficiale, testo e traduzione

Il disc jockey, cantautore e produttore discografico svedese Aron Michael Ekberg, in arte AronChupa, il 4 maggio 2018 ha rilasciato il nuovo singolo Rave in the Grave e per l’occasione ha ancora una volta scelto la sorella Little Sis Nora come vocal ma come anche attrice del filmato che accompagna la produzione, che ha molte similitudini alla hit I’m an Albatraoz (2014).

I due sono molto legati e vicini alla loro nonna, che purtroppo non gode di buona salute e con questa simpatica canzone vogliono trasmettere il messaggio che, anche se le persone a noi care ci lasciano, non bisogna essere affranti perché i nostri cari potrebbero trovarsi a una festa che si svolge chissà dove.

La protagonista del brano è infatti una nonnina, che dopo la morte i parenti ritrovano alla console intenta ad animare una festa.

Oltre a Nora Ekberg, la protagonista del divertente video ufficiale diretto dallo stesso Aron Ekberg, è questa simpatica vecchietta (Kerstin Marthinsen) nei panni della dj grandma.

E’ un filmato molto ben fatto, che in 3 settimane ha superato le 13 milioni di views, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine. Qui il dietro le quinte. A seguire i testi.

Rave in the Grave testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

Last night an angel came to say

“I’m sad your grandma passed away”

But now, my grandma got a rave*

My grandma got a rave

My grandma got a rave in the grave

[Strofa 1]

La scorsa notte un angelo è passato a dirmi

“Sono triste che tua nonna sia morta”

Ma adesso, mia nonna fa una festa*

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa una festa nella tomba

[Chorus]

Rave in the grave

My grandma got a rave

My grandma got a rave

My grandma got a rave in the grave

[Ritornello]

Festa nella tomba

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa una festa nella tomba

[Verse 2]

Granny wouldn’t mind it when she passed away

And now I got it all explained

Cause now, my grandma got a rave

My grandma got a rave

My grandma got a rave in the grave





[Strofa 2]

La nonnina non si preoccupa di quando è deceduta

E ora ho capito tutto

Perché ora, mia nonna fa una festa

Mia nonna fa una festa

Mia nonna fa una festa nella tomba

[Refrain]

Rave in the grave, rave in the grave

Rave in the grave, rave in the grave

[Refrain]

Festa nella tomba, festa nella tomba

Festa nella tomba, festa nella tomba

[Chorus]

Rave in the grave

My grandma got a rave

My grandma got a rave

My grandma got a rave in the grave

[Ritornello]

Festa nella tomba

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa una festa nella tomba





[Verse 3]

Don’t you worry ‘bout the dead life

You’ll be in the hands of death

And death is pretty damn nice

So won’t you take a breath?

[Strofa 3]

Non preoccuparti della vita da morto

Sarai nelle mani della morte

E la morte è dannatamente bella

Quindi perché non fai un bel respiro?

[Pre-Chorus]

We don’t wanna be alive

No, we don’t wanna be alive

No, we don’t wanna be alive

No, we just wanna die

[Pre-Ritornello]

Non vogliamo essere vivi

No, non vogliamo essere vivi

No, non vogliamo essere vivi

No, vogliamo solo morire

[Chorus]

Rave in the grave

My grandma got a rave

My grandma got a rave

My grandma got a rave in the grave

Damn!

Rave in the grave

Rave in the grave

[Ritornello]

Festa nella tomba

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa festa

Mia nonna fa una festa nella tomba

Dannazione!

Festa nella tomba

Festa nella tomba





* non sono sicuro che la traduzione di “My grandma got a rave” sia giusta, comunque rave significa anche festa. I free party, vengono comunemente chiamati anche rave party o semplicemente rave.