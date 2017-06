Armin van Buuren feat. Josh Cumbee – Sunny Days: video (girato in Italia), testo e traduzione del nuovo singolo

Sunny Days è il titolo del nuovo singolo del dj, produttore e remixer olandese Armin van Buuren, rilasciato negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming il 16 giugno 2017.

Scritto e prodotto da Armin van Buuren, questo bel pezzo viene interpretato dall’emergente e talentuoso Josh Cumbee,





Il brano parte con un intro fatta di chitarra e accordi di piano, che preparano l’ingresso della calda voce di Josh, mentre il ritornello è caratterizzato da splendidi sinth elettronici.

Sunny Days è una canzone adatta all’estate e decisamente radio friendly, un brano dalle sognanti atmosfere dell’estate, alle sue giornate soleggiate ed alle calde notti.

Il video ufficiale è stato girato in Italia, che continua ad essere tra le mete preferite di importanti artisti internazionali, che scelgono la penisola per girare i loro videoclip musicali.

La location scelta per il filmato è l’Umbria, per esattezza la clip è stata girata a Bevagna, un comune vicino a Foligno (PG), in piazza ed in alcuni locali. Nelle immagini anche alcuni operatori italiani ed un piccolo cameo al padre della giovane olandese titolare della società di produzioni che ha girato il video, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Armin van Buuren – Sunny Days traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sei svegliata al mattino

Con l’alba negli occhi

Ma tutto ciò che vede è l’oscurità

Non può dirti perché

[Pre-Ritornello]

Niente più farfalle perché non durano mai

Rubata dalla luce dai demoni del passato

Piove sempre

Ma lei continua a pregare

[Ritornello]

Oh, giorni sereni

Sollevatemi quando sono giù

Oh, giornate di sole

Eliminate le nuvole

Oh, giorni di sole

[Post-Ritornello]

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

[Strofa 2]

Le serve solo un riparo

Un riparo per la notte

E questo potrebbe essere il Paradiso

Ma lei sta guardando giù il percorso

[Pre-Ritornello]

Niente più farfalle perché non durano mai

Rubata dalla luce dai demoni del passato

Piove sempre

Lei continua a pregare

[Ritornello]

Oh, giorni sereni

Sollevatemi quando sono giù

Oh, giornate di sole

Eliminate le nuvole

Oh, giorni di sole

[Post-Ritornello]

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

Oh, oh, ooh

Lei continua a pregare

[Conclusione]

Giorni sereni

Sollevatemi quando sono giù

Oh, giorni sereni

Sunny Days testo – Armin van Buuren feat. Josh Cumbee

[Verse 1]

You woke up in the morning

With the sunrise in your eyes

But all that she’s seeing is darkness

She won’t tell you why

[Pre-Chorus]

No more butterflies ‘cause they don’t never last

Stolen from the light by demons of the past

It’s always raining

But she keeps on praying

[Chorus]

Oh, sunny days

Lift me when I’m down

Oh, sunny days

Break you through the clouds

Oh, sunny days

[Post-Chorus]

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

[Verse 2]

All she needs is shelter

Shelter for the night

And this one could be heaven

But she’s looking down the line

[Pre-Chorus]

No more butterflies ‘cause they don’t never last

Stolen from the light by demons of the past

It’s always raining

She keeps on praying

[Chorus]

Oh, sunny days

Lift me when I’m down

Oh, sunny days

Break you through the clouds

Oh, sunny days

[Post-Chorus]

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

Oh, oh, ooh

She keeps on praying

[Outro]

Sunny days

Lift me when I’m down

Oh, sunny days

















