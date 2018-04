Ariana Grande – No Tears Left To Cry: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

A partire da oggi, venerdì 20 aprile 2018, è disponibile il nuovo singolo di Ariana Grande che si intitola No Tears Left To Cry.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di Ilya Salmanzadeh, Savan Kotecha & Max Martin e prodotto Martin & Ilya, questo pezzo dovrebbe essere il primo estratto dal futuro quarto album in studio della cantautrice statunitense, ancora senza titolo e release date.

Nella nuova canzone, la cantante dice di aver sofferto troppo e di aver imparato a vivere e ad amare, così incontra un ragazzo che le piace, che in un certo senso la sta aiutando a superare i momenti difficili.

Non manca il riferimento a quel maledetto 22 maggio 2017 (We way too fly to partake in all this hate), giorno in cui si verificò l’attentato a Manchester, proprio durante un suo concerto, nel quale persero la vita ben 22 persone. A proposito, sembra che il nuovo progetto sia dedicato (almeno in parte) proprio alle vittime di quell’attentato terroristico.

E’ sinteticamente questo il significato del brano (audio), già accompagnato dal video ufficiale diretto da Dave Meyers, un filmato molto ben fatto a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere i testi.

[Ritornello] In questo momento, sono in uno stato mentale Che vorrei avere sempre Non mi restano più lacrime da piangere Per questo sto imparando, sto imparando (oh sì) Sto amando, sto vivendo, sto imparando Oh, voglio solo che tu venga con me Noi su un’altra mentalità Non mi restano più lacrime da piangere (quindi non piangere) Per questo sto imparando, sto imparando (oh sì) Sto amando, sto vivendo, sto imparando

Testo No Tears Left To Cry

[Intro]

Right now, I’m in a state of mind

I wanna be in like all the time

Ain’t got no tears left to cry

So I’m picking it up, picking it up

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

So I’m picking it up, picking it up

I’m loving, I’m living, I’m picking it up (oh, yeah)

[Refrain]

I’m picking it up (yeah), picking it up (yeah)

I’m loving, I’m living, so we turn it up

Yeah, we turning it up

[Verse 1]

Ain’t got no tears in my body

I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it

Don’t matter how, what, where, who tries it

We’re out here vibing, we vibing, we vibing

[Pre-Chorus]

Coming out, even when it’s raining down

Can’t stop now, can’t stop so shut your mouth

Shut your mouth, and if you don’t know

That now you know it, babe

Know it, babe, yeah

[Chorus]

Right now, I’m in a state of mind

I wanna be in, like, all the time

Ain’t got no tears left to cry

So I’m picking it up, picking it up (oh yeah)

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

Oh, I just want you to come with me

We on another mentality

Ain’t got no tears left to cry

So I’m picking it up, picking it up (oh yeah)

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

[Refrain]

Picking it up (yeah), picking it up (yeah)

I’m loving, I’m living, so we turn it up

Yeah, we turning it up

[Verse 2]

They point out the colors in you, I see them too

And, boy, I like them, I like them, I like them

We way too fly to partake in all this hate

We out here vibing, we vibing, we vibing

[Pre-Chorus]

Coming out, even when it’s raining down

Can’t stop now, can’t stop, so shut your mouth

Shut your mouth, and if you don’t know

That now you know it, babe

Know it, babe, yeah

[Chorus]

Right now, I’m in a state of mind

I wanna be in, like, all the time

Ain’t got no tears left to cry

So I’m picking it up, picking it up (oh yeah)

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

Oh, I just want you to come with me

We on another mentality

Ain’t got no tears left to cry (so don’t cry)

So I’m picking it up, picking it up (oh yeah)

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

[Pre-Chorus]

Coming out, even when it’s raining down

Can’t stop now, shut your mouth

Ain’t got no tears left to cry

Oh yeah, oh yeah

[Chorus]

Oh, I just want you to come with me

We on another mentality

Ain’t got no tears left to cry (cry)

So I’m picking it up, picking it up (oh yeah)

I’m loving, I’m living, I’m picking it up

[Refrain]

I’m picking it up, picking it up

I’m loving, I’m living, so we turn it up

Yeah, we turning it up