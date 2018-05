Arctic Monkeys – è uscito il nuovo album Tranquility Base Hotel & Casino: tracklist e audio delle canzoni

Ad oltre 4 anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica AM, è arrivato il sesto album in studio degli Arctic Monkeys che si intitola Tranquility Base Hotel & Casino, dall’11 maggio 2018 disponibile nel classico CD, in vinile, download digitale e nelle principali piattaforme streaming.

Curiosa strategia promozionale

La indie rock band britannica, ha stabilito che nessun singolo venisse rilasciato prima dell’uscita del progetto, strano metodo promozionale al giorno d’oggi, in compenso alcune canzoni sono state suonate in occasione del primo concerto dell’anno, tenutosi al The Observatory di San Diego lo scorso 2 maggio.

All’interno dell’album, sono presenti un totale di undici tracce inedite prodotte da James Ford e Alex Turner, che ha ammesso di aver pensato di pubblicare il disco come un suo progetto solista.

Tranquility Base Hotel & Casino è stato scritto da Turner su un pianoforte, mentre i testi sono influenzati dalla fantascienza ed esplorano la politica, la religione e la tecnologia.





L’assenza delle chitarre

Tuttavia molti supporters del gruppo di Sheffield, e non solo, non riescono a capire perché la band abbia deciso di accantonare le chitarre, quelle che consentirono loro di rappresentare una delle più grandi rock band dei giorni nostri. La risposta è lo stesso Turner ad avercela fornita: scrivere canzoni usando la chitarra, era diventato troppo prevedibile e non riusciva più a ispirarlo, così ha deciso di sedersi al pianoforte per mettere in atto nuove idee che questo strumento gli trasmetteva.

