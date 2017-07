Arcade Fire e il nuovo singolo Signs of Life: guarda il video (con testo e traduzione)

Il prossimo 28 luglio vedrà la luce il quinto album in studio degli Arcade Fire battezzato Everything Now ed in data 30 giugno il gruppo indie rock canadese ha rilasciato il terzo singolo Signs of Life.

Dopo la title track e Creature Comfort, la band capitanata da Win Butler ha reso disponibile questa nuova canzone, scritta da Jeremy Gara, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry, Win Butler, Régine Chassagne & Will Butler e prodotta con la collaborazione di Steve Mackey & Thomas Bangalter.

Riguardo questo pezzo, il gruppo scrisse sardonicamente che Signs of Life non riguarda né l’inutilità del cercare il significato in un mondo senza senso, né festeggiamenti di una notte in discoteca, ma è una via di mezzo tra queste due interpretazioni, descrivendo individui che escono e fanno festa e sesso senza sentimenti sperando di trovare il senso e la connessione con gli altri. La loro ricerca è in definitiva inutile.

Il video ufficiale è disponibile dal 30 giugno, è stato diretto da Jillian Mayer e Lucas Leyva ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Signs of Life – Arcade Fire – Traduzione (Digital Download)

[Strofa 1]

Quei ragazzi fighi

Attaccati al passato

Appartamenti fatti di cenere di sigarette

Aspettano fuori finché non inizia

Non saranno i primi a

Trascorrere la loro vita facendo la fila

È difficile da definire

Ma lo fai ogni volta

Poi lo fai di nuovo

[Ritornello]

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

[Strofa 2]

Il primo bacio sa di sigarette

L’uomo morto che cammina accettando le tue scommesse

Ancora una volta hai perso i tuoi amici

Ancora e ancora

Quei bambini freddi

Stufato nel passato

Appartamenti di cenere di sigarette

“Dove stiamo andando?”

Chi hai chiesto?

Quei ragazzi fighi

Attaccati al passato

In un mondo di cenere di sigarette

“Dove stiamo andando?”

A chi l’hai chiesto?

A chi l’hai chiesto?

[Ritornello]

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

[Verso 3]

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

Venerdì, sabato, a volte domenica

L’amore è difficile, il sesso è facile

Dio del cielo, potresti accontentarmi?

Pensi di aver inventato la vita

È difficile da definire

Ma lo fai ogni volta

Poi lo farai di nuovo

[Ritornello 2]

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Sempre alla ricerca di segni di vita (ricerca di segni di vita)

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Link sponsorizzati









Quei ragazzi fighi

Attaccati al passato

In un mondo di cenere di sigarette

“Dove stiamo andando?”

A chi l’hai chiesto?

A chi l’hai chiesto?

[Ritornello]

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

[Ponte]

(Ancora cercando)

Cercando segni di vita

(Segni di vita)

Ancora cercando segni di vita

(Segni di vita)

[Ritornello]

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Alla ricerca di segni di vita

Cerchi questo ogni notte

Ma non c’è alcun segno di vita

Quindi lo facciamo di nuovo

Powered by NuoveCanzoni.com

Arcade Fire – Signs of Life

[Verse 1]

Those cool kids

Stuck in the past

Apartments of cigarette ash

Wait outside until it begins

Won’t be the first ones in

Spend your life waiting in line

You find it hard to define

But you do it every time

Then you do it again

[Chorus]

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

[Verse 2]

First kiss tastes like cigarettes

Dead man walking take your bets

Once again you lost your friends

Around and around again

Those cool kids

Stuck in the past

Apartments of cigarette ash

“Where are we going?”

Who did you ask?

Those cool kids

Stuck in the past

In a world of cigarette ash

“Where are we going?”

Who did you ask?

Who did you ask?

[Chorus]

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

[Verse 3]

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday

Friday, Saturday, sometimes Sunday

Love is hard, sex is easy

God in heaven, could you please me?

You think you invented life

You find it hard to define

But you do it every time

Then you do it again

[Chorus 2]

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Still looking for signs of life (Looking for signs of life)

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Those cool kids

Stuck in the past

In a world of cigarette ash

“Where are we going?”

Who did you ask?

Who did you ask?

[Chorus]

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

[Bridge]

(Still looking)

Looking for signs of life

(Signs of life)

Still looking for signs of life

(Signs of life)

[Chorus]

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

Looking for signs of life

Looking for signs every night

But there’s no signs of life

So we do it again

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi