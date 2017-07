Gli Arcade Fire e il nuovo album Everything Now (Night-Day Version): le versioni in commercio e i titoli delle canzoni

Il 28 luglio 2017 vedrà la luce il quinto album in studio degli Arcade Fire che si intitola Everything Now, atteso disco che arriva a quasi quattro anni di distanza da Reflektor.

Registrato tra Montreal, New Orleans e Parigi e prodotto dalla indie-rock band con la collaborazione di Markus Dravs, Thomas Bangalter (dei Daft Punk), Steve Mackey (dei Pulp) e Geoff Barrow, il progetto è reperibile in tantissime versioni ma le canzoni al suo interno sono sempre le stesse tredici.

Tra esse spiccano i primi quattro singoli estratti “Everything Now”, “Creature Comfort”, “Signs of Life” ed “Electric Blue”, pubblicati rispettivamente il 1°, il 16, il 30 giugno e il 13 luglio.

Passando alle varie versioni, oltre a quella digitale, Everything Now è disponibile nel classico CD e in vinile (anche CD + Vinile + Musicassetta, attualmente non reperibili in Italia), nella Night Version & Day Version, che si distinguono esclusivamente da differenti cover (quindi ideale per i collezionisti), dal titolo dell’artwork tradotto in 20 diverse lingue e poco altro.

Nello store ufficiale degli Arcade Fire, trovate tutte le varianti del disco, molte delle quali esaurite, con tutti i dettagli (in inglese).

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle tredici tracks ed i link per l’eventuale acquisto, anche dall’estero, se siete interessati alle versioni attualmente non commercializzate nella penisola.

Tracklist Everything Now – Arcade Fire album

(Disponibile su Amazon nelle seguenti versioni: CD Day Version – CD Night Version – Vinile Italian Version – Vinile Day Version – Vinile Night Version – Download – Tutte le versioni in commercio)

1. “Everything_Now (Continued)” 0:46

2. “Everything Now” 5:03

3. “Signs of Life” 4:36

4. “Creature Comfort” 4:43

5. “Peter Pan” 2:48

6. “Chemistry” 3:37

7. “Infinite Content” 1:37

8. “Infinite_Content” 1:41

9. “Electric Blue” 4:02

10. “Good God Damn” 3:34

11. “Put Your Money on Me” 5:53

12. “We Don’t Deserve Love” 6:29

13. “Everything Now (Continued)” 2:22













